"Баварія" та "Ювентус" першими вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів 2019: хто вийшов в 1/8 фіналу турніру – пари ЛЧ
Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів / facebook.com/fcbayern.en

Після матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися перші команди, які зіграють в 1/8 фіналу турніру. Ними стала мюнхенська "Баварія" та туринський "Ювентус".

Чемпіони Німеччини вдома не без проблем обіграли грецький "Олімпіакос" з рахунком 2:0. Таким чином, "Баварія" виграла 4 поспіль матч у групі B й достроково вийшла в плей-офф.

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Шансом достроково вийти в плей-офф скористався "Ювентус", який у Москві вирвав перемогу над російським "Локомотивом" (1:2).

Наступними командами, які можуть гарантувати собі участь в 1/8 фіналу після 4 туру, є ПСЖ"Манчестер Сіті" та "Атлетіко".

Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Ювентус Баварія Спорт Футбол
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