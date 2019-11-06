"Баварія" та "Ювентус" першими вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Після матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися перші команди, які зіграють в 1/8 фіналу турніру. Ними стала мюнхенська "Баварія" та туринський "Ювентус".
Чемпіони Німеччини вдома не без проблем обіграли грецький "Олімпіакос" з рахунком 2:0. Таким чином, "Баварія" виграла 4 поспіль матч у групі B й достроково вийшла в плей-офф.
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Шансом достроково вийти в плей-офф скористався "Ювентус", який у Москві вирвав перемогу над російським "Локомотивом" (1:2).
Наступними командами, які можуть гарантувати собі участь в 1/8 фіналу після 4 туру, є ПСЖ, "Манчестер Сіті" та "Атлетіко".
Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів читайте на сайті Спорт24.
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