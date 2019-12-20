Ліверпуль – Фламенгу: прогноз букмекерів на фінал клубного чемпіонату світу

У суботу, 21 грудня, "Ліверпуль" зустрінеться у фіналі клубного чемпіонату світу з бразильським "Фламенгу". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу та підняти над головою трофей.

Ліверпуль – Фламенгу: прогноз

Для англійського клубу це другий шанс виграти клубний чемпіонат світу. Перша спроба була у 2005 році, коли "мерсисайдці" у фіналі програли бразильському "Сан-Паулу".

У 2019 році "Ліверпулю" важко дався вихід у фінал. "Червоні" зуміли перемогти "Монтеррей" тільки в компенсований час. Камбек довелося робити й бразильцям, які у своєму півфіналі поступалися "Аль-Хілялю", але зуміли вирвати перемогу 3:1.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ліверпуль" на папері є фаворитом поєдинку. Перемогу підопічних Юргена Клоппа фахівці "Фаворит Спорт" оцінили коефіцієнтом 1,50. Андердогом протистояння є "Фламенгу". На їх звитягу у фінальному протистоянні коефіцієнт 5,20. Якщо ж основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,70.

У "Фаворит Спорт" пропонують коефіцієнт 6,80 на те, що "Ліверпуль" здобуде вольову перемогу. Якщо ж це вдасться "Фламенгу" – коефіцієнт 24.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що "Ліверпуль" переможе бразильців і ТБ 2.5 – 2,20. Якщо ж англійці виграють у фіналі обидва тайми – коефіцієнт 3,75.

Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 2,85 на те, що "Фламенгу" переможе хоча б в одному таймі поєдинку. Якщо ж "червоно-чорні" переможуть і ТБ 2.5 – коефіцієнт 8,20.

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Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують вгадати, який футболіст відзначиться голом у грі. У півфіналі перемогу "Ліверпулю" приніс Роберто Фірміно. Коефіцієнт на те, що бразилець засмутить своїх земляків у фіналі – 2,5.

За "Фламенгу" в першій грі відзначився Енріке Бруно. Гол футболіста бразильського клубу у ворота "Ліверпуля" оцінений коефіцієнтом 3,6.