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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ / skysports.com

"Ліверпуль" 19 січня приймає "Манчестер Юнайтед" у рамках 23 туру чемпіонату Англії. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" розпочнеться о 18:30. В Україні матч покаже телеканал Setanta.

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До матчу в рамках 23 туру АПЛ "Ліверпуль" підходить абсолютним лідером чемпіонату. Натомість "червоні дияволи" перебувають у середині турнірної таблиці.

"Манчестер Юнайтед" єдиний клуб, який відібрав очки в "Ліверпуля" в рамках АПЛ сезону 2019/2020. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився нічиєю 1:1.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль Футбол
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