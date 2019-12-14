"Львів" впевнено здолав "Колос" у матчі з вилученням воротаря: відео

14 грудня ФК "Львів" приймав "Колос" в рамках 18 туру УПЛ. В драматичній боротьбі львів'яни вирвали перемогу у матчі.

Львів – Колос 3:2

Голи: Ренан, 13, Татарков, 32 (пен.), Альваро, 73 – Парамонов, 29, Лисенко, 90+4

Вилучення: Сарнавський, 60 (ФК "Львів")

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Господарі поля з початку матчу захопили ініціативу та вийшли вперед. На 13-й хвилині Татарков в чужій штрафній накрутив двох суперників від лицьової і віддав пас, а Ренан в дотик розстріляв ворота – 1:0.

Відео голу Ренана

Щоправда, "Колос" зібрався і забив гол у відповідь, коли Оріховський навісив зі штрафного зліва, Парамонов вистрибнув вище всіх і головою вколотив м'яч у сітку– 1:1.

Відео голу Парамонова

А вже за 3 хвилини ФК "Львів" знову вийшов вперед. Футболіст "Колосу" Богунов увірвався в штрафну і наступив на ногу Мігунову, заробивши пенальті у власні ворота. Татарков з точки пробив в правий від себе кут, а Євген Волинець не вгадав – 2:1.

Відео голу Татаркова

У другому таймі події для клубу зі Львову розгорнулися драматичніше, коли воротар Сарнавський отримав пряму червону картку за гру руками з межами штрафного майданчика.

Але господарі поля не розгубилися і змогли навіть забити третій м'яч, закріпивши перевагу у матчі. На 73-й хвилині Альваро пробіг з м'ячем 50 метрів і ефектно перекинув Волинця. Наприкінці матчу "Колос" відіграв один м'яч завдяки Лисенку, але клуб із Ковалівки це не врятувало – 3:2.

Після 18 турів ФК "Львів" і далі посідає 10 сходинку в турнірній таблиці, відірвавшись від "Карпат" та "Ворскли" на 4 очки. "Колос" йде 6-м (20 очок).