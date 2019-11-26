МанСіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" грає проти "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. Матч у вівторок, 26 листопада, доступний онлайн на сайті Спорт24.

Матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" розпочнеться о 22:00. Обом командам у цій грі треба перемагати. "МанСіті" – щоб гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Шахтарю" – щоб теж мати шанс виступити в раунді плей-офф головного єврокубкового турніру.

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Варто зазначити, що в цьому матчі за "Шахтар" не зіграють два лідери команди – Марлос та Тайсон. Перший відбуватиме дискваліфікацію після вилучення у матчі із загребським "Динамо". У другого – ушкодження.

Через ушкодження проти "Шахтаря" не зіграє й українець Олександр Зінченко. Однак він у парі зі своєю нареченою Владою Седан та головним тренером збірної України Андрієм Шевченком відвідав матч юнацьких команд "МанСіті" та "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Гра закінчилася розгромною перемогою англійського клубу 5:0.

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Онлайн-трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Шахтар"