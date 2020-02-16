"Манчестер Сіті" Зінченка позбавлять чемпіонського титулу, трофей перейде до "Ліверпуля"

Для "Манчестер Сіті" порушення правил фінансового фейр-плей може мати фатальні наслідки. Окрім відсторонення від Ліги чемпіонів на 2 сезони, "містяни" можуть втратити титул чемпіонів Англії 2014 року.

Англійські ЗМІ розмірковують над тим, що чекає "Манчестер Сіті", якщо апеляція на рішення УЄФА виключити клуб з єврокубків буде відхилена.

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Daily Mail повідомляє, що якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилить апеляцію, то "Ман Сіті" доведеться реструктурувати фінанси, що може привести до продажу провідних гравців, таких як Рахім Стерлінг, Кевін де Брюйне і Емерік Ляпорт.

По-друге, англійська ліга може заднім числом зняти з "Манчестер Сіті" очки. Клуб можуть позбавити чемпіонства 2014 року, якщо в ході окремого розслідування АПЛ порушення підтвердяться.

Прем'єр-ліга вивчить період з 2012 до 2016 року, оскільки саме тоді, як стверджує УЄФА, "Ман Сіті" завищував спонсорські доходи.

Наразі невідомо, чи зачепить це розслідування чемпіонство 2012 року.

Як відомо, у 2014 році "Манчестер Сіті" виграв АПЛ, обійшовши "Ліверпуль" всього на два очки.

Ймовірно, що звання чемпіонів Англії перейде до "Ліверпуля", якщо АПЛ вирішить покарати "Манчестер Сіті". Таким чином, це буде 19-е чемпіонство для "Ліверпуля" і перше у рамках АПЛ.

Враховуючи, що "Ліверпуль" практично виграв АПЛ сезону 2019/2020, то в активі "мерсисайдців" буде 20 титулів – стільки ж у "Манчестер Юнайтед".

У чому звинувачують "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

Що таке фінансовий фейр-плей?Умова, спрямована на поліпшення загальної фінансової стабільності європейського клубного футболу. З 2013 року клуби повинні підтверджувати свою беззбитковість – тобто, що вони не витрачають більше, ніж заробляють.