Перша поразка Моуріньо: "Тоттенхем" програв "Манчестер Юнайтед" в АПЛ – відео

4 грудня відбулися матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" вдома зумів переграти "Тоттенхем" з рахунком 2:1.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 2:1

Голи: Решфорд, 6, 49 (пен) – Аллі, 39

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Це була особлива гра для наставника "шпор" Жозе Моуріньо, адже він протистояв своїй останній команді.

Вже на 6-й хвилині матчу рахунок відкрив нападник Маркус Решфорд і вивів господарів вперед. Але до кінця тайму Деллі Аллі відновив паритет, зробивши рахунок 1:1.

На початку другої половини зустрічі Решфорд з пенальті зробив дубль і знову вивів манкуніанців вперед. "Тоттенхем" почав атакувати більш напористо і володів територіальною перевагою, але в забиті м'ячі "шпори" свої моменти втілити не зуміли.

"Червоні дияволи" набрали 21 очко, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці АПЛ. "Тоттенхем", зазнавши першої поразки при Жозе Моурінью, тримається на восьмій сходинці з 20 заліковими балами.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем відеоогляд матчу