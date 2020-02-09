Матч "Манчестер Сіті" проти "Вест Хема" терміново перенесли

Поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли. Команди повинні були зустрітися у неділю, 9-го лютого.

У своєму твіттері "Манчестер Сіті" повідомив, що матч перенесено через погодні умови.

Варте уваги: Партнери Зінченка провели гарячу розмову з Гвардіолою та висловили тренеру претензії

MATCH POSTPONED



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



#MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

Зазначимо, що ні Олександр Зінченко, ні Андрій Ярмоленко б не зіграли в поєдинку. Зінченко відбуває дискваліфікацію за вилучення у грі з "Тоттенхемом".

Натомість Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми.

Водночас інший матч чемпіонату Англії "Шеффілд Юнайтед" – "Борнмут" відбудеться.

Також перенесено гру в рамках німецької Бундесліги між "Боруссією" М та "Кельном". Команди мали зустрітися у рамках 21 туру.

У "Боруссії" також повідомили, що гру перенесено через погодні умови.

#BMGKOE has been called off due to Storm Sabine as safe travel for fans can't be guaranteed. The decision was taken after an analysis of the weather forecast this morning. A new date for the game has not yet been decided.#DieFohlen pic.twitter.com/fbKq6KLUh4 — Gladbach (@borussia_en) February 9, 2020

Центральний матч 21 туру "Баварія" – "Лейпциг" відбудеться.

За інформацією ЗМІ, на Європу насуваються потужні буревії. До Німеччини насувається ураган Забіне, а до Великобританії – ураган Сіара.