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Матч "Манчестер Сіті" проти "Вест Хема" терміново перенесли

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Матч "Манчестер Сіті" проти "Вест Хема" терміново перенесли / GETTY IMAGES

Поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли. Команди повинні були зустрітися у неділю, 9-го лютого.

У своєму твіттері "Манчестер Сіті" повідомив, що матч перенесено через погодні умови.

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Зазначимо, що ні Олександр Зінченко, ні Андрій Ярмоленко б не зіграли в поєдинку. Зінченко відбуває дискваліфікацію за вилучення у грі з "Тоттенхемом".

Натомість Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми.

Водночас інший матч чемпіонату Англії "Шеффілд Юнайтед" – "Борнмут" відбудеться.

Також перенесено гру в рамках німецької Бундесліги між "Боруссією" М та "Кельном". Команди мали зустрітися у рамках 21 туру.

У "Боруссії" також повідомили, що гру перенесено через погодні умови.

Центральний матч 21 туру "Баварія" – "Лейпциг" відбудеться.

За інформацією ЗМІ, на Європу насуваються потужні буревії. До Німеччини насувається ураган Забіне, а до Великобританії – ураган Сіара.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Вест Хем
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