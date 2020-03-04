Матч "Ювентус" – "Мілан" перенесли на невизначений термін через спалах коронавірусу

В Італії продовжують переносити футбольні матчі. Причина – спалах коронавірусу в країні, який вже забрав життя 79 осіб.

Нагадаємо, в Італії найбільший сплеск коронавірусної інфекції Covid-19 в Європі. В країні зафіксовано понад 2 500 випадків зараження коронавірусом та 79 смертей. У зв'язку з цим, влада заборонила покидати громадянам муніципалітети.

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Спочатку в Італії перенесли матчі нижчих дивізіонів. Але згодом в одного з гравців виявили коронавірус. Тож влада країни почала переносити матчі в тих регіонах, де найбільші спалахи інфекції. Без глядачів відбувся і матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" та "Лудогорцем". Згодом перенесли й матчі чемпіонату – у 25-у турі (21-23 лютого) не відбулися три ігри, а вже у 26-у турі (29 лютого – 1 березня) – шість матчів. Серед них і гра "Ювентус" – "Інтер".

4 березня мав відбутися півфінал кубка Італії, де "Ювентус" прийматиме "Мілан". Однак цю гру перенесли на невизначений термін. Натомість матч "Наполі" – "Інтер" поки відбудеться як і заплановано – 5 березня.

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Варто відзначити, що 17 березня "Ювентус" має провести матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького "Ліона". Ця гра може відбутися без глядачів.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​