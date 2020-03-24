Мессі та зірки футболу записали відео для ВООЗ з порадами щодо поведінки під час коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з ФІФА зняла відео за участі зірок футболу в рамках кампанії боротьби з коронавірусом.

У кампанії з розповсюдження відеороликів на 13 мовах взяли участь 28 осіб зі світу футболу.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

У відео знялися Джанлуїджі Буффон (Італія), Ікер Касільяс, Хаві Ернандес та Карлес Пуйоль (Іспанія), Хуан Себастьян Верон та Ліонель Мессі (Аргентина), Самуель Ето'о (Камерун), Аліссон Беккер (Бразилія), Радамель Фалькао (Колумбія), Мірослав Клозе, Філіп Лам та Селія Шашич (Німеччина), Юрі Джоркаєф та Лаура Жорж (Франція), Самі Аль-Джабер (Саудівська Аравія), Хан Дуан та Сунь Вень (Китай), Харед Борхетті (Мексика), Яя Туре (Кот-д'Івуар), Майкл Оуен та Гарі Лінекер (Англія), Суніл Четрі (Індія), Емре Белезоглу (Туреччина), Карлі Ллойд (США), Мідо (Єгипет), Парк Джі Сун (Південна Корея), Асако Такакура (Японія), Валерій Карпін (Росія).

Усі вони рекомендують дотримуватися п'яти правил від ВООЗ:

Мити руки

Правильно прикривати рот при кашлі

Не доторкатися до обличчя

Тримати дистанцію від інших людей

Залишатися вдома, якщо почуваєшся погано

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