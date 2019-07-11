Михайлюк допоміг "Детройту" здобути четверту поспіль перемогу: відео
Баскетбольний клуб "Детройт" здобув четверту поспіль перемогу в рамках Літньої ліги. Український баскетболіст Святослав Михайлюк знову доклав зусиль, щоб "Пістонс" змогли перемогти.
Цієї ночі "Детройт" обіграв "Філадельфію". Рахунок матчу – 96:81 на користь "Пістонс".
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Святослав Михайлюк за 30 хвилин на майданчику набрав 6 очок, зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі й 2 перехоплення.
У Святослава 2 попадання після шести кидків (всі – триочкові). Також українець не здійснив жодної втрати.
У попередніх матчах у Літній лізі "Детройт" з Михайлюком у складі переміг команду Хорватії, "Портленд" та "Індіану". За чотири поєдинки українець набрав 51 очко.
Як відомо, керівництво "Детройту" прийняло рішення гарантувати контракт українського захисника Святослава Михайлюка.