Михайлюк допоміг "Детройту" здобути четверту поспіль перемогу: відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Баскетбольний клуб "Детройт" здобув четверту поспіль перемогу в рамках Літньої ліги. Український баскетболіст Святослав Михайлюк знову доклав зусиль, щоб "Пістонс" змогли перемогти.

Цієї ночі "Детройт" обіграв "Філадельфію". Рахунок матчу – 96:81 на користь "Пістонс".

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Святослав Михайлюк за 30 хвилин на майданчику набрав 6 очок, зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі й 2 перехоплення.

У Святослава 2 попадання після шести кидків (всі – триочкові). Також українець не здійснив жодної втрати.

У попередніх матчах у Літній лізі "Детройт" з Михайлюком у складі переміг команду Хорватії, "Портленд" та "Індіану". За чотири поєдинки українець набрав 51 очко.

Як відомо, керівництво "Детройту" прийняло рішення гарантувати контракт українського захисника Святослава Михайлюка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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