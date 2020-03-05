24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Михайлюк набрав 13 очок за "Детройт", але став найгіршим за ключовим показником: відео

-
Святослав Михайлюк / twitter.com/DetroitPistons

Українець Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі "Детройта" на матч проти "Оклахома-Сіті". Але команда українця поступилася в домашній грі.

Михайлюк у цьому матчі набрав лише 13 очок. Він дев'ять разів спробував закинути триочкові, але лише три спроби виявилися вдалими. Також до свого активу він записав 4 передачі та одне підбирання.

До слова: Ефектний данк українця Леня потрапив у топ-10 моментів НБА: відео

Однак за показником РЕ (кількість набраних очок командою під час перебування гравця на майданчику) Михайлюк став найгіршим у матчі – -13.

Варто відзначити, що незадовго до кінця матчу "Детройт" навіть був попереду на одне очко, але фінальний відрізок гри краще вдався гостям, які набрали 8 очок поспіль.

Детройт – Оклахома-Сіті 107:114 (32:38, 32:31, 18:28, 25:20)

 

Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Святослав Михайлюк Спорт Баскетбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
4 березня 21:20 "Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео
Михайло Гема
4 березня 18:50 "Зоря" перемогла "Львів" та повернулася на друге місце, луганці двічі не реалізували пенальті
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук