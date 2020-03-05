Михайлюк набрав 13 очок за "Детройт", але став найгіршим за ключовим показником: відео

Українець Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі "Детройта" на матч проти "Оклахома-Сіті". Але команда українця поступилася в домашній грі.

Михайлюк у цьому матчі набрав лише 13 очок. Він дев'ять разів спробував закинути триочкові, але лише три спроби виявилися вдалими. Також до свого активу він записав 4 передачі та одне підбирання.

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Однак за показником РЕ (кількість набраних очок командою під час перебування гравця на майданчику) Михайлюк став найгіршим у матчі – -13.

Варто відзначити, що незадовго до кінця матчу "Детройт" навіть був попереду на одне очко, але фінальний відрізок гри краще вдався гостям, які набрали 8 очок поспіль.

Детройт – Оклахома-Сіті 107:114 (32:38, 32:31, 18:28, 25:20)