"Миколаїв" ледь не вирвав перемогу в "Дніпра"

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"Миколаїв" ледь не вирвав перемогу в "Дніпра"
"Миколаїв" ледь не вирвав перемогу в "Дніпра" / fbu.ua

Баскетболісти "Миколаєва" на виїзді ледь не завдали поразки одному з лідерів Суперліги Парі-Матч "Дніпру". Господарям паркету довелося докласти багато зусиль, що перемогти п'яту команду чемпіонату.

БК Дніпро – МБК Миколаїв 88:82 (28:20, 19:22, 17:22, 24:18)

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Гра розпочалася з двох балів від гостей, на що дніпряни відповіли ривком 9:0. Головний тренер "корабелів" відразу взяв тайм-аут вже на другій хвилині гри, аби не втратити контроль над матчем. На гравців гостей це подіяло й вже після цього команди грали рівно. Завершилась перша чверть за рахунку 28:20.

У другій десятихвилинці команді Дениса Журавльова вдалося розвинути власну перевагу до 10 балів, проте після цього миколаївці почали скорочувати та дещо підтягнулись в рахунку – за хвилину до завершення першої половини гри перевага господарів складала лише 2 бали. Проте, останнє слово в періоді було за дніпрянами. Мішула влучив ефектні три бали після ведення та встановив остаточний рахунок – 47:42.

"Корабели" зі старту одразу зі старту третьої десятихвилинки кинулися наздоганяти суперників та вже за півтори хвилини ігрового часу скоротили різницю в рахунку до мінімуму, а ще через хвилину Зотов власним дальнім вивів гостей вперед у рахунку.

Після цього всі 7 хвилин на паркеті в Дніпрі були справжні баскетбольні гойдалки. Лідер змінювався практично з кожною атакою команд. Перемогу ж у двобої здобули господарі паркету – 88:82.

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Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Миколаїв БК Дніпро
Джерело: 24 Канал
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