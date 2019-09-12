Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео

Поліція зупинила машину, в якій перебував колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв. Подія, ймовірно, відбулася у Києві.

У мережу потрапило декілька відео розмови Алієва з правоохоронцями. Зі слів футболіста стає зрозуміло, що поліцейські зупинили автомобіль з ним.

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Це розлютило Олександра й розмова з поліцейськими була на підвищених тонах. Алієв намагався дізнатися причину зупинки.

Футболіст щось хотів "показати" поліцейським, які не повелися на провокації Олександра. "С*ка, не було б у тебе ствола, я б тобі...", – сказав Алієв.

Відео розмови Алієва з поліцейськими

Раніше Спорт 24 писав, що у мережу потрапило відео, на якому подружжя Алієвих скандалить й Олександр завдає колишній дружині декілька ударів в присутності малолітніх дітей.

Після завершення кар'єри професійного футболіста Олександр тренував та грав за команди аматорського рівня.