Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео

350 Читать новость на русском
Олександр Алієв
Олександр Алієв / m.1927.kiev.ua

Поліція зупинила машину, в якій перебував колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв. Подія, ймовірно, відбулася у Києві.

У мережу потрапило декілька відео розмови Алієва з правоохоронцями. Зі слів футболіста стає зрозуміло, що поліцейські зупинили автомобіль з ним.

Читайте також: У конфлікті між Україною та Росією винен Порошенко, – екс-гравець "Динамо"

Це розлютило Олександра й розмова з поліцейськими була на підвищених тонах. Алієв намагався дізнатися причину зупинки.

Футболіст щось хотів "показати" поліцейським, які не повелися на провокації Олександра. "С*ка, не було б у тебе ствола, я б тобі...", – сказав Алієв.

Відео розмови Алієва з поліцейськими

Раніше Спорт 24 писав, що у мережу потрапило відео, на якому подружжя Алієвих скандалить й Олександр завдає колишній дружині декілька ударів в присутності малолітніх дітей.

Після завершення кар'єри професійного футболіста Олександр тренував та грав за команди аматорського рівня.

blog_ava
Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
сьогодні
30673
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
сьогодні 15:07 Не було б у тебе ствола, я б тобі, – Алієв поскандалив з поліцейськими: відео
331
Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
сьогодні 12:34 Світоліна святкує день народження: що досягла українка за один рік
Михайло Гема 345
Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
11 вересня 22:04 Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини
1766
Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
11 вересня 21:43 Влада Седан натякнула, що чекає дитину від Зінченка: фото
5424
Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
11 вересня 14:52 Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон
1052
Новини
Більше новин
Залиште відгук