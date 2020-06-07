Донецький "Олімпік" та "Маріуполь" 7 червня зійшлися у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Києві завершився результативною нічиєю.

Олімпік – Маріуполь 2:2

Голи: Балашов, 16, Кравчук, 82 – Чоботенко, 35, Кащук, 85

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"Олімпік" у шести попередніх матчах жодного разу не зміг перемогти "Маріуполь", пише 24 канал. Змінити сумну статистику донеччани хотіли у 25 турі УПЛ.

До цього їх змушувало турнірне становище. Після 24 матчів "Олімпік" набрав всього 19 очок і від зони вильоту їх відділяло всього 5 очок.

Натомість "Маріуполь" оголосив про намір зіграти в єврокубках. Тому "азовцям" слід завоювати 7-у сходинку, яка дозволить зіграти у плей-офф за потрапляння у Лігу Європи.

Результативний початок

"Маріуполь" свій перший матч після карантину не зіграв через спалах COVID-19 у "Карпатах". Тому футболісти "Олімпіка" були у кращому тонусі.

Хоча "азовці" і контролювали м'яч на початку зустрічі, саме у господарів виходили разючі атаки. Одна з них завершилася голом на 16 хвилині.

Оборонці "Маріуполя" чомусь вирішили не зустрічати Шахаба, який вільно почував себе на підступах до штрафного гостей. Іранець зробив чудовий пас на хід Балашову.

Той увірвався у штрафний та шведою пробив повз Гальчука – 1:0.

Через 3 хвилини "Олімпік" претендував на пенальті. М'яч влучив у руку, але арбітр проґавив момент.

У "Маріуполя" у першому таймі вдало виходило розігрувати стандартні положення. На 28 хвилині Мишньов дотепно віддав на Горбунова, який розрядив свою гармату. Краси моменту додав дивовижний сейв Кічака, який витягнув м'яч з-під поперечини.

"Азовці" таки досягли свого на 35 хвилині. Після подачі з кутового Чоботенко вдало зіграв головою та не залишив шансів Кічаку.

Камбек гостей

По перерві "Олімпік" втратив стовідсоткову нагоду знову вийти вперед. Захист "Маріуполя" провалився після падіння Чоботенка.

Шахаб продерся правим флангом і вивів Балашова віч-на-віч з голкіпером. Він завдав удару низом, але Гальчук парирував удар. За мить Балашов знову завдавав удару з гострого кута, але не поцілив у кут воріт.

"Азовці" відповіли моментом у Кулакова. Андрій набрав хорошу швидкість на правому фланзі та увійшов у штрафний зі зміщенням у центр. Після цього Кулаков завдав удару, але пробив вище воріт.

"Олімпік" упродовж другого тайму володів ініціативою та створював гостроту біля воріт Гальчука. Натомість "Маріуполь" активувався тільки під завісу зустрічі.

На 82 хвилині "Олімпік" таки дотиснув "азовців". Пасіч після подачі з лівого флангу влучив у поперечину. М'яч відлетів до Кравчука, який переправив його у порожні ворота.

Та майже одразу "Маріуполь" відігрався. Гості розіграли кутовий і завантажили м'яч у штрафний. Там вдало головою пробив чемпіон світу Кащук.

За хвилину Чурко міг вирвати перемогу для "Маріуполя". Він замкнув навіс на дальню стійку, але пробив вище воріт. "Олімпік" відповів двома дальніми ударами точно по центру воріт.

Перемогу жодна з команд вирвати так і не змогла.

Олімпік – Маріуполь відеоогляд

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