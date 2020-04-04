Президент УЄФА Чеферін пригрозив Бельгії виключенням з єврокубків – причина

Президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що Бельгія може залишитися без єврокубків в наступному сезоні, якщо прийме рішення завершити сезон достроково.

Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії хочуть завершити достроково через пандемію коронавіруса. Чемпіонство мають намір присудити "Брюгге", за який виступає українець Едуард Соболь.

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Бельгія та ліги, котрі вирішать достроково зафіксувати таблицю, ризикують не потрапити в європейський футбол в наступному сезоні. Це неправильний шлях. Солідарність – це не вулиця з одностороннім рухом. Ви не можете звернутися за допомогою, а потім передумати, коли це зручно.



Футбол без фанатів – не особливо хороший варіант, але краще мати можливість знову дивитися його по телебаченню без уболівальників, ніж взагалі бути без футболу,

– наводить слова Чеферіна ZDF.de.

Основне про завершення сезону в Бельгії

2-го квітня бельгійські ЗМІ повідомили, що керівники бельгійських клубів прийняли рішення достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу.

Наразі рішення офіційно ще не прийнято.

Дострокове завершення сезону в Бельгії мотивоване тим, що клуби не хочуть догравати сезон за порожніх трибун.

Натомість УЄФА написав листа усім 55 асоціаціям, в якому попросив не завершувати достроково сезон. Там заявили, що можуть не допустити в єврокубки клуби, де сезон не буде дограно.

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