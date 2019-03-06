"Манчестер Юнайтед" завдяки VAR сенсаційно вибив ПСЖ з Ліги чемпіонів: відео

У Парижі відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між місцевим ПСЖ та англійським "Манчестер Юнайтед". Перемогу вдалося здобути гостям, які сенсаційно вийшли в 1/4 фіналу.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед 1:3

Голи: Бернат, 12 – Лукаку, 2, 30, Решфорд, 90+4 (пен.)

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Перший матч між командами завершився впевненою перемогою ПСЖ 0:2. Це змусило футболістів "Манчестер Юнайтед" зі стартових думати про мінімум два забиті голи. Уже на другій хвилині гравці МЮ виконали програму-мінімум. Ромелу Лукаку скористався дитячими помилками оборонців ПСЖ й відкрив рахунок у грі.

Відео голу Лукаку

Парижани з відповіддю не забарилися. Після хвилі атак на 12 хвилині простріл Мбаппе замкнув лівий оборонець Хуан Бернат – 1:1.

Відео голу Берната

Два швидкі голи дещо заспокоїли команди. ПСЖ взяв м'яч під контроль, а гості вирішили грати на контратаках. Упродовж 20 хвилин команди не створювали загрози біля воріт одне одного. А на 30 хвилині чергова помилка ПСЖ завершилася голом. Досвідчений Буффон відбив дальній удар перед собою й першим на добиванні був Лукаку – 1:2.

Відео голу Лукаку

Уже на 36 хвилині "червоні дияволи" ледь втретє не відзначилися голом. Решфорд приборкав м'яч у штрафному французів після навісу й пробив по воротах Буффона. М'яч пролетів біля дальньої стійки. Ще одну чудову нагоду англійські футболісти мали на 42 хвилині. Простріл Далот ледь не завершився черговим голом. Однак у першому таймі глядачі більше голів не побачили й команди пішли на перерву за мінімальної переваги МЮ.

Другий тайм виявився більш прагматичним. ПСЖ близько 70% ігрового часу володів м'ячем, однак не зміг цю перевагу втілити в гол. В одній з атак на початку другого тайму парижанам вдалося відзначитися, однак арбітр зафіксував офсайд.

ПСЖ продовжував контролювати гру, в той час, як у підопічних Уле Гуннара Сульшера не клеїлося з контратаками. Здавалося, що матч йде до логічної перемоги МЮ, однак у наступний раунд пройде ПСЖ. Проте на останніх хвилинах втрутилися технології. Арбітр матчу Дамір Скоміна призначив сумнівний пенальті за гру рукою Кімбембе в штрафному майданчику після перегляду відеоповтору (VAR). Одинадцятиметровий впевнено виконав Решфорд – 3:1.

Три забиті м'ячі на виїзді дозволили саме "Манчестер Юнайтед" пройти у наступний раунд, хоча загальний результат матчу 3:3.

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