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Роналду пристрасно поцілував Дібалу під час святкування голу: відео стало вірусним

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Кріштіану Роналду та Пауло Дібала / Getty Images

У матчі 20-го туру Серії А "Ювентус" на своєму полі приймав "Парму". Зустріч закінчилася перемогою підопічних Мауріціо Саррі з рахунком 2:1.

Автором дубля у складі "б’янконері" став португальський форвард Кріштіану Роналду.

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Все б нічого, але на 58-й хвилині, коли п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" вдруге вразив ворота суперника після передачі Пауло Дібали, португалець і аргентинець в обнімку побігли святкувати взяття воріт і, повертаючись один до одного, випадково поцілувалися.

Момент потрапив на камеру одного з уболівальників і став популярним в соціальних мережах.

На відео ж помітно, що власне поцілунку не було. Кріштіану хотів цомкнути партнера по команді у щоку, але той ухилився, обійнявши його.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Кріштіану Роналду Ювентус Новини Спорту
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