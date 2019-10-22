"Шахтар" та "Динамо" вже обмінялися голами у Лізі чемпіонів: відео
Донецький "Шахтар" і загребське "Динамо" обмінялися забитими голам в рамках третього туру Ліги чемпіонів. За "гірників" вперше у Лізі чемпіонів відзначився Євген Коноплянка.
Шахтар – Динамо Загреб 1:1
Голи: Коноплянка, 16 – Ольмо, 25
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Марлос на фланзі розібрався з суперником і віддав пас в центр штрафної за спини захисників. Туди вже вбігав Коноплянка. Євген прийняв м'яч і з гострого кута пробив повз голкіпера – 1:0.
Відео голу Коноплянки
Менше ніж через 10 хвилин хорвати відігралися. Оршич прострілив з правого флангу в штрафний "гірників". Ольмо зіграв на випередження і переправив м'яч у сітку воріт – 1:0.
Віде голу Ольмо
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