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Ситуація критична: відновлення матчів Серії А відкладено на невизначений термін

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Коли відновитсья Серія А / Getty Images

Чемпіонат Італії з футболу через пандемію коронавіруса може не відновитися в травні. В Італії продовжили карантин для спортивних змагань на невизначений термін.

Це стосується і футболу, де чемпіонат був припинений ще на початку березня. Керівництво ліги провело конференцію, на якій обговорювалися терміни можливого відновлення сезону, повідомляє пресслужба Серії А.

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Раніше повідомлялося, що чемпіонат Італії повернеться після паузи в суботу, 2 травня. Після його відновлення матчі планується проводити без глядачів. Сезон може завершитися 30 червня 2020 року.

Коли будуть дограні топ-ліги Європи

  • В УЄФА запропонували федераціям, лігам і клубам Європи три варіанти календаря до кінця сезону.
  • Спершу обговорювався варіант із завершенням всіх національних першостей, кубків і єврокубків, а також плей-офф Ліги націй до 30 червня.
  • Та через різке зростання заражених коронавірусом в УЄФА змінили свою думку. Тепер для обговорення запропоновані ще два варіанти – завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня.
  • На цей момент Ла Ліга і Королівська федерація футболу Іспанії прийняли рішення безстроково призупинити всі футбольні матчі в країні.
  • Натомість у Німеччині проведення футбольних матчів може відновитися тільки у 2021 році. Невтішні прогнози зробив німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт.
  • В Англії деякі клуби Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку чемпіонату і перегравання у майбутньому.
  • Там вже анульовані результати з третього по шостий дивізіон в ієрархії Національної системи ліг.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Футбол Спорт Серія А
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