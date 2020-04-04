Ситуація критична: відновлення матчів Серії А відкладено на невизначений термін
Чемпіонат Італії з футболу через пандемію коронавіруса може не відновитися в травні. В Італії продовжили карантин для спортивних змагань на невизначений термін.
Це стосується і футболу, де чемпіонат був припинений ще на початку березня. Керівництво ліги провело конференцію, на якій обговорювалися терміни можливого відновлення сезону, повідомляє пресслужба Серії А.
Читайте також Серія А не відновиться на початку травня: міністр спорту Італії дав невтішний прогноз
Раніше повідомлялося, що чемпіонат Італії повернеться після паузи в суботу, 2 травня. Після його відновлення матчі планується проводити без глядачів. Сезон може завершитися 30 червня 2020 року.
Коли будуть дограні топ-ліги Європи
- В УЄФА запропонували федераціям, лігам і клубам Європи три варіанти календаря до кінця сезону.
- Спершу обговорювався варіант із завершенням всіх національних першостей, кубків і єврокубків, а також плей-офф Ліги націй до 30 червня.
- Та через різке зростання заражених коронавірусом в УЄФА змінили свою думку. Тепер для обговорення запропоновані ще два варіанти – завершити сезон до 31 липня або до 31 серпня.
- На цей момент Ла Ліга і Королівська федерація футболу Іспанії прийняли рішення безстроково призупинити всі футбольні матчі в країні.
- Натомість у Німеччині проведення футбольних матчів може відновитися тільки у 2021 році. Невтішні прогнози зробив німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт.
- В Англії деякі клуби Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку чемпіонату і перегравання у майбутньому.
- Там вже анульовані результати з третього по шостий дивізіон в ієрархії Національної системи ліг.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 12:05 УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 3 квітня: в Україні заборонили гуляти в парках і збиратися понад 2 людям
сьогодні , 10:56 13 з 36 німецьких футбольних клубів збанкрутують у травні і червні, якщо сезон не відновлять
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі