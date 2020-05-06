Суркіс хоче повернути у "Динамо" останнього успішного тренера – джерело

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс хоче повернути в клуб головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Читайте також Екстренер "Динамо" Ребров може очолити відомий клуб

Згідно з інформацією джерела, президент київського клубу вже почав вести переговори з 45-річним фахівцем про його повернення в Україну. При цьому наголошується, що сам тренер хоче продовжити кар'єру в Європі.

Раніше Сергій Ребров не виключив варіанту, що знову може очолити київське "Динамо". Однак поки підкреслив, що йому подобається працювати в "Ференцвароші": "Мені тут комфортно, мені подобається тут працювати. А що буде далі – подивимося".

Що відомо про Сергія Реброва

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.

Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".

З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.

Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24