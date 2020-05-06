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Суркіс хоче повернути у "Динамо" останнього успішного тренера – джерело

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / УЄФА

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс хоче повернути в клуб головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Згідно з інформацією джерела, президент київського клубу вже почав вести переговори з 45-річним фахівцем про його повернення в Україну. При цьому наголошується, що сам тренер хоче продовжити кар'єру в Європі.

Раніше Сергій Ребров не виключив варіанту, що знову може очолити київське "Динамо". Однак поки підкреслив, що йому подобається працювати в "Ференцвароші": "Мені тут комфортно, мені подобається тут працювати. А що буде далі – подивимося".

Що відомо про Сергія Реброва

  • Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
  • Ребров – вихованець "Шахтаря", однак найуспішніший період як футболіст провів у київському "Динамо".
  • З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
  • Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" 45-річний фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ігор Суркіс Сергій Ребров Динамо
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