Тоттенхем – Челсі: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Тоттенхем" приймає "Челсі" в рамках чемпіонату Англії. Онлайн-трансляція матчу в неділю, 22 грудня – на сайті Спорт24.

Особливої пікантності цьому матчу додає той факт, що в гості до "Тоттенхема" завітає колишня команда наставника "шпор" Жозе Моуріньо "Челсі". Сам з "аристократами" португалець тричі вигравав чемпіонат Англії.

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При цьому ситуація в чемпіонаті в команд доволі неоднозначна. "Челсі" програв чотири з п'яти останніх матчів в чемпіонаті. І виграв лише одну гру. Натомість "Тоттенхем" виграв чотири з п'яти матчів. Єдина поразка – ще одній колишній команді Моуріньо – "Манчестер Юнайтед".

Та при цьому "Челсі" поки посідає четверте місце в чемпіонаті, у той час як "Тоттенхем" лише сьомий. Команди розділяє три очки, тож у випадку перемоги гості зможуть піднятися в першу четвірку, вибивши звідти саме "Челсі".

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