Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

11 січня "Тоттенхем" на власному полі приймає "Ліверпуль" в рамках 22 туру УПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сторінці Спорт24.

Команда португальського наставника Жозе Моурінью на даний момент займає сьому сходинку в Прем'єр-лізі, на два очки випереджаючи "Вулверхемптон" і на одне очко відстаючи від "Манчестер Юнайтед".

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"Ліверпуль" же беззастережно лідирує в турнірі, вигравши 19 матчів з 20-ти. Нагадаємо, що колектив Юргена Клоппа виграв і Лігу чемпіонів, і недавній клубний чемпіонат світу. Так що "Тоттенхему" буде вкрай непросто взяти хоча б очко в дуелі з "червоними". Тим більше, що найкращий голеадор "Шпор" Гаррі Кейн отримав травму і вибув з ладу на невизначений термін.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція