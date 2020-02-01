Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У неділю, 2 лютого, "Тоттенхем" прийматиме "Манчестер Сіті" в рамках 25 туру англійською Прем'єр-ліги.

Тоттенхем – Манчестер Сіті. Прогноз букмекерів

"Тоттенхем" зараз знаходиться на шостому рядку в турнірній таблиці з 34 очками в запасі. Стільки ж балів має і МЮ, який знаходиться в єврокубковій зоні. Новий рік колектив Жозе Моурінью зустрів невдало. У перших трьох матчах "шпори" не перемагали.

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На даний момент на рахунку колективу з Манчестера є 51 очко. Зараз ця команда знаходиться на другому місці в таблиці, але від першої позиції її відділяють аж 19 балів. Після поразки від "Вулверхемптона" 27 грудня (2:3) "Манчестер Сіті" не програвав протягом восьми матчів.

Матч "Тоттенхем" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 2 лютого. Початок зустрічі – о 18:30.

На перемогу "Тоттенхема" в цій зустрічі букмекери дають коефіцієнт 5,90, на нічию – 4,70, а на перемогу "Манчестер Сіті" – 1,53.

Прогноз Pari Match

Матчі між цими командами майже завжди багаті на голи. 17 вересня 2019 року "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" зіграли з рахунком 2:2.

Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" переможе і ТБ 2.5 – 2,10. Перемога "Тоттенхема" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 7,40. На те, що підсумковий рахунок матчу буде парний – 1,93.

Прогноз Marathon bet

Найкращим бомбардиром "Тоттенхема" у цьому сезоні є Гаррі Кейн, який встиг забити 11 голів. Однак, футболіст через травму пропустить цей матч. Одразу після англійця в рейтингу бомбардирів "Тоттенхема" йде Деле Аллі, звитяга якого оцінена коефіцієнтом 3,60. Гол Сон Хин Міна – 2,80.

У "Манчестера Сіті" найбільше голів забив Серхіо Агуеро – 16. Гол аргентинця оцінений коефіцієнтом 1,65.