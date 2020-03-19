Українець Зінченко визнаний найкращим гравцем АПЛ за цікавим показником

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко – найкращий в АПЛ серед лівих захисників по середній кількості пасів за матч і їх точності.

На рахунку Зінченко в середньому 84 передачі за зустріч з точністю 91%. При цьому гострих пасів у нього в середньому 0,92 за матч, це 23-й показник серед лівих захисників АПЛ.

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За версією InStat, українець 9-й на своїй позиції (291 бал в середньому) серед 38 захисників, які розглядалися в рейтингу. Найкращий в рейтингу – гравець "Челсі" Маркос Алонсо (337).

У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив 1 м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 пунктів.

Розіграш чемпіонату Англії тимчасово зупинений через пандемію коронавірусу.

Англійський куб відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення. Але через пандемію коронавірусу розгляд апеляції було відкладено.

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