УЄФА оштрафувала тренера "Бенфіки" після матчу проти "Шахтаря" в Лізі Європи

Поки в Європі футбол перебуває на паузі через пандемію коронавірусу, в УЄФА вирішили роздати штрафи футбольним клубам. Дісталося й українським командам, а також їх суперникам.

В УЄФА оштрафували наставника "Бенфіки" Бруно Лаже за порушення під час першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря" в Харкові 20 лютого. Причина – пізній старт матчу через нього, йдеться на сайті УЄФА. За таке порушення "Бенфіка" зобов'язана заплатити 10 тисяч євро штрафу.

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Варто відзначити, що аналогічне порушення зробив і тренер "Шахтаря" Луїш Каштру, однак "гірники" відбулися лише попередженням.

Нагадаємо, цей матч в Харкові закінчився перемогою "Шахтаря" 2:1, а в Лісабоні команди зіграли внічию 3:3, і в 1/8 фіналу Ліги Європи вийшов український клуб. Вже на цій стадії турніру "гірники" зіграли перший матч проти німецького "Вольфсбурга" на виїзді та перемогли 2:1. Матч-відповідь перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу.

Побачили порушення в УЄФА і в матчі київського "Динамо". Але в Юнацькій Лізі чемпіонів. Там кияни грали проти загребського "Динамо" в Києві 12 лютого. Порушення – клуб не подбав про забезпечення безпеки вболівальників. Однак з це киян покарали лише попередженням. Сам матч закінчився внічию 0:0, а у серії пенальті успішнішими були гості.

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