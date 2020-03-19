В Англійській прем'єр-лізі назвали дату повернення чемпіонату

Через спалах коронавірусу в Європі, та й світі, скасували усі масові заходи. В першу чергу спортивні. Тож всі з нетерпінням очікують, коли футбольні чемпіонати таки поновлять.

Найпопулярніший чемпіонат з футболу – Англійська прем'єр-ліга. На їх офіційному сайті опублікували повідомлення про те, що коли АПЛ може поновитися.

До слова Європейські топ-чемпіонати можуть втратити до 4 мільярдів євро через коронавірус

"Ми колективно погодилися, що професійна гра в Англії буде відкладена до 30 квітня", – йдеться в повідомленні на сайті АПЛ. Чи поновиться чемпіонат в цю дату – поки невідомо, але раніше очікувати на матчі Англійської прем'єр-ліги не варто.

Відзначимо, що в УЄФА виступили з проханням, щоб усі національні чемпіонати були закінчені до 1 липня. Хоча в Англії заявили, що вони погодилися перенести цей термін на невизначений час.

До цього сезон мав закінчитися до 1 червня, але його перенесли через спалах коронавірусу. І через це Євро-2020 перенесли на наступний рік.

Щодо Української прем'єр-ліги, то вона мала б відновитися 15 травня. При цьому що українські клуби відправили гравців на карантин до 4 квітня. Водночас в УПЛ розглядають декілька варіант продовження чемпіонату.

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