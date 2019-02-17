Василю Ломаченку – 31: історія успіху видатного боксера

Титулований український боксер Василь Ломаченко 17 лютого відзначає ювілейний день народження. Цьогоріч видатному спортсмену виповнився 31 років. Редакція сайту "24" вирішила розповісти про непростий шлях до успіху Василя Ломаченка та найвизначніші бої у спортивній кар'єрі боксера.

У 31 рік титулований українець досягнув того, чого інші спортсмени не можуть отримати і в кінці своєї кар’єри. Василь Ломаченко – яскравий приклад того, як людина, що прагне досягти успіху, через наполегливу працю отримує все.

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Василь Ломаченко народився в Одеській області, в мальовничому містечку Білгород-Дністровський. Батько – тренер в боксерському клубі, мати – професійна акробатка, майстер спорту. В такій сім'ї хлопець не міг оминути спортивну кар’єру, відтак розпочав тренування під пильним контролем тата.

За словами Анатолія Ломаченка, спершу він не прагнув, щоб його син був професійним боксером, а просто виховував справжнього мужчину. Тому хлопець з ранніх років не тільки боксував на рингу, але й займався веслуванням, футболом та самбо.

На рингу майбутній чемпіон був з 4 років, а вже у 6 років Василь Ломаченко провів свій перший бій на міжнародному турнірі "Надія". Тоді майбутній чемпіон бився з хлопцем, на 2 роки старшим за нього та на 5 кілограмів важчим. Офіційно Василь Ломаченко виграв, однак, щоб не засмучувати суперника, результатом поєдинку стала нічия.

Той бій я виграв, але нам зробили нічию, щоб хлопець не засмучувався. Це потім мені так пояснив батько,

– згадував Василь Ломаченко.

Архівне відео сім'ї Ломаченків (кадри з документального фільму "Історія Василя Ломаченка")

Окрім спорту, Василь Ломаченко займався танцями. Цей гурток майбутній чемпіон ненавидів, але ходив туди упродовж 3 років, бо батько пригрозив, що виставить його за двері боксерського клубу.

Я взагалі ненавидів танцювати. Мені не подобалось це,

– згадує Василь Ломаченко.

Проте заняття танцями дали результати: у професійному боксі Ломаченко настільки швидко та легко маневрує, наче танцює на рингу. Це часто стає причиною програшу суперника, який не може спрогнозувати наступного кроку боксера. А в юні роки Василь Ломаченко навіть відтворював рухи легендарного Роя Джонса, пританцьовуючи на рингу.

Перемога на Олімпіадах

Першим вагомим кроком до визнання була участь в Олімпіаді-2008, яка проходила в Пекіні. Тоді Ломаченко безперешкодно здолав старого суперника ще з юніорських років – росіянина Альберта Селімова. Після цього двобою всі боксери, які ставали в бій з Ломаченком, не мали шансів, настільки українець був переконливий у кожному русі. А останній вирішальний поєдинок завершили достроково, бо в пешому раунді спорсмен тричі нокаутував суперника.

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До України Василь Ломаченко повернувся зіркою, а Білгород-Дністровський став містом, яке не просто славиться історією, а виховало титулованого боксера. Адже в Пекіні хлопець вперше отримав Кубок Вела Баркера, яким нагороджують найкрашого боксера незалежно від вагової категорії.

Згодом Василь Ломаченко взяв участь у другій Олімпіаді-2012, що проходила в Лондоні Там здобув 4 перемоги. Після цього на руках Василя Ломаченка з'явились два татуювання олімпійських колець, а на торсі – портрет батька – людини, без якої Ломаченко не досягнув би успіху.

Шлях до чемпіонства

Вже у другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. Тоді, у березні 2014 року, на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо. Мексиканець вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За всі 12 раундів Салідо наніс понад 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не відреагував на порушення правил.

Це найбільше здивувало Ломаченка, який не звик до таких методів суперника. Та навіть в цьому бою українець проявив себе: він не здався під напором мексиканця та наносив чіткі удари в обличчя аж до фінального гонгу.

За результатами очків, українець таки програв. Однак на Батьківщині прихильники Василя Ломаченка не сприймають цей поєдинок поразкою, оскільки вважають, що якби Салідо бився за правилами, то не встояв би і декількох раундів.

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Далі у наполегливого борця були лише тріумфальні поєдинки. У бою з відомим боксером Гарі Расселлом Василь Ломаченко таки досягнув бажаного – виграв титул чемпіона світу у напівлегкій вазі. Згодом українець зійшовся на рингу з Чонлатарн Пірійяпіньо, Гамальєром Родріґесом, Ромуло Коасіча, Романом Мартінесом, Ніколасом Волтерсом, Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагою, Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом, Хосе Педрасою. Всі поєдинки завершились перемогою Василя Ломаченка.



Одна з перемог Василя Ломаченка

Після успішних боїв весь світ захопився майстерністю українця, а легенда світового боксу Майк Тайсон, якого Ломаченко вважав кумиром у дитинстві, назве його найперспективнішим боксером сучасності. Водночас титулований чемпіон займатиме перші щаблі світових престижних рейтингів.

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Наполегливі тренування зробили Василя Ломаченка найтитулованішим боксером України, чемпіоном Європи та кумиром сотень спортсменів. Його історія успіху доводить: копітка праця над собою та шліфування майстерності можуть стати основою для чималих успіхів.

Редакція сайту "24" вітає чемпіона Василя Ломаченка з днем народження!