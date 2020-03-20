Євро-2020: чи змінить турнір назву через перенесення – офіційна відповідь
Чемпіонат Європи з футболу 2020 року був перенесений на 2021 рік. В УЄФА офіційно прийняли рішення щодо назви континентальної першості.
УЄФА у твіттері повідомив, що не буде змінювати назву майбутнього чемпіонату Європи, незважаючи на його перенесення на 2021 рік.
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Як повідомляє пресслужба УЄФА, турнір буде називатися Євро-2020, хоч і пройде у червні-липні 2021 року.
Що відомо про перенесення Євро-2020?17 березня УЄФА офіційно переніс Євро-2020 на 11 червня – 11 липня 2021 року через пандемію коронавірус. Рішення прийняти для того, щоб дати можливість дограти європейські футбольні ліги.
Матчі усіх збірних на Євро, у тому числі України, залишаються у силі. Також вболівальники зможуть здати куплені квитки на матчі.
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