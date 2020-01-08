24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Юний футболіст "Динамо" різко виріс у ціні, Циганков залишився найдорожчим в УПЛ

36 Читать новость на русском
Віталій Миколенко / УАФ

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив дані про вартість гравців УПЛ.

Лідерами як і раніше залишилися півзахисник "Динамо" Віктор Циганков (20 млн євро) і захисник "Шахтаря" Ісмаїлі (19), їх вартість не змінилася.

Читайте також: "Динамо" потрапило в топ-5 найкращих команд Ліги Європи за останнє десятиліття

Найбільше зростання ціни у захисника "Динамо" Віталія Миколенка, він додав 4 млн євро, тепер його вартість – 10 млн. Найбільший регрес у хавбека "Шахтаря" Майкона, який подешевшав на 2 млн євро, тепер його вартість – 6 млн.

У процентному співвідношенні найбільше зростання ціни у півзахисника "Зорі" Дмитра Іванісені. Його цінник виріс на 650% з 200 тисяч євро до 1,5 млн. У 4 рази виросла вартість ще одного півзахисника "Зорі" Богдана Лєднєва – з 500 тисяч євро до 2 млн.

Також додамо, що за оновленими даними Transfermarkt, сумарна вартість гравців "Шахтаря" збільшилася на 9,5 млн євро, а "Динамо" на 5,4 млн євро.

Найдорожчі гравці української Прем'єр-ліги (станом на 8 січня 2020 року):

1. Віктор Циганков ("Динамо") – 20 млн євро;
2. Ісмаїлі ("Шахтар") – 19;
3. Тете ("Шахтар") – 17;
4. Тайсон ("Шахтар") – 12;
5. Віталій Миколенко ("Динамо") – 10;
6. Тарас Степаненко ("Шахтар") – 10;
7. Марлос ("Шахтар") – 10;
8. Манор Соломон ("Шахтар") – 6,5;
9. Євген Коноплянка ("Шахтар") – 6;
10. Алан Патрік ("Шахтар") – 6.

5 новорічних мультфільмів, які треба переглянути для святкового настрою
сьогодні
22406
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ Шахтар Євген Коноплянка Віктор Циганков Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:40 Українець Михайлюк встановив два особистих рекорда у матчі НБА: відео
Юрій Семенюк 153
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2504
сьогодні 11:55 Машина російського гонщика з українським штурманом згоріла під час перегонів "Дакар": відео
Юрій Семенюк 777
7 січня 14:06 Ефектний момент за участі Леня потрапив у топ-10 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 530
7 січня 11:13 "Інтер" завдяки принизливому голу розгромив "Наполі" і повернув собі перше місце: відео
Юрій Семенюк 2465
Новини
Більше новин
Залиште відгук