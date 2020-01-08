Юний футболіст "Динамо" різко виріс у ціні, Циганков залишився найдорожчим в УПЛ

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив дані про вартість гравців УПЛ.

Лідерами як і раніше залишилися півзахисник "Динамо" Віктор Циганков (20 млн євро) і захисник "Шахтаря" Ісмаїлі (19), їх вартість не змінилася.

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Найбільше зростання ціни у захисника "Динамо" Віталія Миколенка, він додав 4 млн євро, тепер його вартість – 10 млн. Найбільший регрес у хавбека "Шахтаря" Майкона, який подешевшав на 2 млн євро, тепер його вартість – 6 млн.

У процентному співвідношенні найбільше зростання ціни у півзахисника "Зорі" Дмитра Іванісені. Його цінник виріс на 650% з 200 тисяч євро до 1,5 млн. У 4 рази виросла вартість ще одного півзахисника "Зорі" Богдана Лєднєва – з 500 тисяч євро до 2 млн.

Також додамо, що за оновленими даними Transfermarkt, сумарна вартість гравців "Шахтаря" збільшилася на 9,5 млн євро, а "Динамо" на 5,4 млн євро.

Найдорожчі гравці української Прем'єр-ліги (станом на 8 січня 2020 року):

1. Віктор Циганков ("Динамо") – 20 млн євро;

2. Ісмаїлі ("Шахтар") – 19;

3. Тете ("Шахтар") – 17;

4. Тайсон ("Шахтар") – 12;

5. Віталій Миколенко ("Динамо") – 10;

6. Тарас Степаненко ("Шахтар") – 10;

7. Марлос ("Шахтар") – 10;

8. Манор Соломон ("Шахтар") – 6,5;

9. Євген Коноплянка ("Шахтар") – 6;

10. Алан Патрік ("Шахтар") – 6.