"Запоріжжя" вдома здолало "Миколаїв", "Мавпи" в овертаймі вирвали перемогу у "Соколів"

"Запоріжжя" в першому домашньому матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги обіграло "Миколаїв". Поєдинок завершився з рахунком 84:73

Запоріжжя – Миколаїв 84:73 (31:20, 19:12, 15:25, 19:16)

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Першу половину краще провели діючі бронзові призери, які заволоділи солідною перевагою за підсумками 20 хвилин гри. Запоріжці ще за першу чверть набрали 31 очко, пішовши на велику перерву з 50 балами у доробку. Команда Валерія Плеханова краще атакувала з гри, домінувала у фарбі та менше втрачала м’яча, зробивши лише 6 втрат за першу половину матчу.

У гостей проблем вистачало: команда Віталія Чернія атакувала з гіршим відсотком, а що більш важливо, мала серйозні проблеми у захисті. Тандем американців "Запоріжжя" Рендольф – Столлворт та український форвард Шевченко ще до великої перерви записали до активу двозначну кількість очок.

У третій чверті гості зуміли повернутися у гру. "Миколаїв" додав у захисті, а активні дії Робі та Луценка у нападі допомогли корабелам позбутись двозначого відставання. Але вирішальний відрізок матчу все ж таки краще провели господарі. Запоріжці зробили ривок у дебюті четвертої чверті, повернувши собі двозначну перевагу, яку не відпускали вже до кінця матчу. "Запоріжжя" трохи гірше провело другу половину, але за рахунок здобутої переваги у першій втримало перемогу у матчі з "Миколаєвом" – 84:73.

Черкаські Мавпи – Харківські Соколи 104:102 ОТ (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9:7)

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"Черкаські Мавпи" вирвали в овертаймі перемогу в "Харківських Соколів" у стартовому для себе поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги.

Команди надто скучили за офіційними поєдинками, то ж одразу кинулися надолужувати час літнього міжсезоння. Лише за першу чверть суперники набрали 60 очок на двох. У другій додали ще 48. При цьому господарі були попереду – 60:48. Надихав партнерів до стартової перемоги Кольченко. За першу половину він набрав 27 очок, реалізувавши 7 з 9-ти триочкових.

Та потужний тиск "Мавп" не зломив "Соколів". З поновленням гри поновилася й інтрига. Кольченко, схоже, витратив весь свій потенціал за надпотужну першу половину. Натомість харків’яни поступово скоротили відставання і в заключній чверті вперше вийшли вперед.

Поєдинок затягнувся в часі на понад дві години. Але і цього виявилося замало, аби визначити переможця. Вперше в новому сезоні Суперліги команди грали овертайм, наприкінці якого рахунок знову вирівнявся. Та майже дві з половиною години боротьби зупинив Райт.