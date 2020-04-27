ЗМІ назвали точну дату відновлення УПЛ

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня.

9 турів планують дограти до 10 липня, матчі Кубка України пройдуть у звичайному режимі. Про це повідомляє Meta Ratings.

До теми Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

Також клуби отримають два тижні на підготовку до залишку сезону. Якщо після 31 травня співвідношення виявлених випадків коронавируса серед всіх протестованих не змінюватиметься або ж буде триматися в рамках 5%, командам буде дозволено займатися в повноцінних складах без обмежень.

В середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" – 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо", що йде третім.

22 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин у зв'язку з пандемією коронавируса до 11 травня.

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