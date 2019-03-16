"Шахтар" мінімально переміг "Зорю" у чемпіонаті України: відео

"Зоря" на домашньому полі приймала "Шахтар" в рамках 22 туру УПЛ. Обидві команди забезпечили собі потрапляння у топ-6. Однак "Шахтар" бореться за перемогу у чемпіонаті, а "Зоря" – за третє місце.

Зоря – Шахтар 0:1

гол: Жуніор Мораєс, 25

Все у матчі вирішив єдиний влучний удар нападника "гірників" Жуніора Мораєса. На 25-ій хвилині бразилець в дотик замкнув навіс Болбата та відкрив рахунок у матчі. Для форварда це 16-ий гол у чемпіонаті України.

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При цьому що перед початком матчу бразилець зі всіма співав гімн України, поклавши руку на серце.

Все, на що спромоглася "Зоря" у першому таймі – удар Сіласа зі штрафного. Але він був неточний.

Натомість у другому таймі Будківський повинен був зрівнювати рахунок. Та форвард не зумів переграти П'ятова.

Марнували свої нагоди й гості. Коваленко двічі пробивав, але кожен раз влучав у суперника. Мораєс у дотик Замикав простріл з флангу, але на лінії воріт влучив у Тимчика, після чого Луїс Феліпе впіймав м'яч. У кінці матчу Мораєса довелося замінити – гравець отримав ушкодження.

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"Шахтар" мінімально перемагає та виграє першу частину чемпіонату України. В активі донецької команди 54 набрані очки. Відрив від другого "Динамо", у якого ще матч проти "Олімпіка" попереду, становить 10 очок.

"Зоря" ж залишається на четвертій позиції. У команди 32 очки.