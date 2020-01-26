З'явилося відео з місця катастрофи гелікоптера з Кобі Браянтом
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Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув, розбившись на гелікоптері. Це сталося поблизу міста Калабасас.
На борту, окрім Кобі Браянта та пілота, було ще троє пасажирів. Усі вони загинули. Серед них і його донька Джіана.
Більше про це: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
Відео з місця падіння гелікоптера з Кобі Браянтом
Що стало причино падіння гелікоптера – встановить слідство.
Відео з місця катастрофи гелікоптера
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