З'явилося відео з місця катастрофи гелікоптера з Кобі Браянтом

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув, розбившись на гелікоптері. Це сталося поблизу міста Калабасас.

На борту, окрім Кобі Браянта та пілота, було ще троє пасажирів. Усі вони загинули. Серед них і його донька Джіана.

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Відео з місця падіння гелікоптера з Кобі Браянтом

Що стало причино падіння гелікоптера – встановить слідство.

Відео з місця катастрофи гелікоптера