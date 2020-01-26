24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

З'явилося відео з місця катастрофи гелікоптера з Кобі Браянтом

338
Загинув Кобі Браянт

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув, розбившись на гелікоптері. Це сталося поблизу міста Калабасас.

На борту, окрім Кобі Браянта та пілота, було ще троє пасажирів. Усі вони загинули. Серед них і його донька Джіана.

Більше про це: Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

Відео з місця падіння гелікоптера з Кобі Браянтом 

Що стало причино падіння гелікоптера – встановить слідство.

Відео з місця катастрофи гелікоптера

 

Помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін: що про нього відомо
сьогодні
7175
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 23:15 Рекорди та досягнення Кобі Браянта
Юрій Семенюк 74
сьогодні 16:01 Перспективний український боксер прикро програв у титульному бою WBO
Юрій Семенюк 1488
сьогодні 13:29 Редкач вкусив свого суперника під час поєдинку – відео
Юрій Семенюк 1815
25 січня 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
Юрій Семенюк 1013
25 січня 16:10 Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років
Юрій Семенюк 459
Новини
Більше новин
Залиште відгук