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Спорт IQ. Крикет – гра аристократів

Спорт IQ 00:10, сьогодні 33 Читать новость на русском

Друге місце у списку найпопулярніших видів спорту на планеті. 2,5 мільярди фанів у всьому світі і одні із найвищих зарплат у світі серед спортсменів – усе це про крикет.

У крикет, практично за сучасними правилами, британці грали вже тоді, коли слово "футбол" ще нічого конкретного не означало. Ще в середині VIII століття. Проте за витоками цієї ж гри доведеться повертатися у минуле щонайменше на 700-800 років.

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Майже упродовж всієї своєї історії крикет, на відміну від футболу чи регбі, був розвагою винятково аристократичною. Верхівка суспільства не хотіла допускати до власної забави простий люд. Тож популярність навіть у себе на батьківщині, а тим більше у Європі ця гра набирала дуже повільно.

Та крикет знайшов інший шлях. Разом із тими таки аристократами забава перебралася до тодішніх британських колоній. Так гра стала національною розвагою у Індії, Пакистані і на Шрі-Ланці. Також вона дісталася до Австралії та Нової Зеландії.

Чому критет зумів знайти своїх фанатів у цілому світі – дивіться у програмі.

Теги: Спорт IQ Історія Великобританія
Джерело: 24 Канал
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