ЗСУ ліквідували батька відомої російської гімнастки

Срібна призерка Олімпіади-2012 розповіла про смерть батька в інтерв'ю на ютуб-каналі Яни Батиршиної. Під час розмови Дмитрієва також згадала про участь свого нинішнього чоловіка у війні проти України.

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Дмитрієва дізналася про загибель батька на війні

За словами колишньої гімнастки, вона практично не знала батька, адже він не брав участі в її житті. Тому його смерть не стала для неї емоційним потрясінням.

Нещодавно я дізналася, що він загинув на "СВО". Мені подзвонили й повідомили таку новину. Чесно, я не можу якось реагувати, тому що я цю людину не знаю і не знала. Ні образи, ні жодних емоцій він не викликає. Сталося і сталося. Його не було в моєму житті. Шкодувати про те, чого не було і немає…– поділилася росіянка.

Варто зазначити, що сама Дмитрієва від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримує російську агресію проти України.

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Чоловік гімнастки також воював проти України

В інтерв'ю колишня спортсменка розповіла і про свого нинішнього чоловіка Ігоря Семченка. Він є радником президента Федерації самбо Московської області.

Дмитрієва підтвердила, що її чоловік брав участь у бойових діях проти України. Вона розповіла, що навіть їздила до нього на фронт під час вагітності.

Нагадаємо, Дар'я Дмитрієва – срібна призерка Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики. Також у її активі чотири золоті медалі чемпіонатів світу. У 2013 році вона завершила професійну спортивну кар'єру.

Нещодавно ЗСУ ліквідували колишнього велогонщика, учасника двох Олімпіад, який теж брав участь у війні на території України, Сергія Кучерова.