Як пише The Sun, у новому документальному фільмі від Netflix Тайсон вперше поділився своїми стражданнями від викидня, який пережила обраниця боксера.

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Подружжя Ф'юрі втратило дитину

Ф'юрі має велику родину: вони з Періс народили сімох дітей, чотирьох синів та трьох доньок. А ще тричі жінка не змогла виносити вагітність.

В одному з випадків, як пригадує Ф'юрі, лікарі відмовлялися віддавати йому дитину, бо на цьому терміні протоколи це забороняли. Проте боксер наполіг на тому, щоб забрати померле маля.

Тайсон привіз його до будинку свого батька. Він мав великий дорогий годинник, що лежав у коробці з червоного дерева. Боксер взяв цю коробку і поклав крихітну дитину всередину. Після чого він разом зі своїми братами поховав її у саду.

Він був поруч, і ми пережили це разом. Навіть зараз мені важко про це говорити. Ми обоє були розбиті горем. Неможливо уявити, що цей біль колись мине– розповіла Періс Ф'юрі.

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Документальний фільм про Тайсона Ф'юрі

Стрічка, знята Netflix, стала сенсацією ще до свого офіційного виходу. ЗМІ дізналися, що у фільмі Тайсон зізнається в психічному захворюванні.

Виявилося, що після перемоги над Володимиром Кличком британець почав відчувати патологічний страх і чути голоси, які погрожували його родині. Тоді лікарі визначили, що у Ф'юрі шизофренія, а також біполярний розлад, депресія та тривожність.