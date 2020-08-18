Справа Катерини Гандзюк: обвинувачений Левін з'явився в суді без одягу
У Дніпровському суді Києва триває підготовче засідання у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Обвинувачений в організації Олексій Левін з'явився в залі суду без одягу. За його словами, це конвоїри пошкодили речі.
Левін заявив, що супровідники застосували до нього силу і зіпсували його одяг. Про це повідомляє hromadske.
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Натомість конвоїри наголосили, що обвинувачений сам не хотів одягатися. Відтак коли його везли на підготовче засідання Дніпровського суду Києва, Левін сам на собі порвав одяг.
Cуддя під час засідання запропонувала Левіну одягнутися і оголосити перерву. Однак обвинувачений відмовився і заявив у відповідь, що йому пропонують не його речі.
Обвинувачені Олексій Левін та Владислав Мангер / Фото hromadske
Крім цього, Олексій Левін попросив викликати швидку допомогу йому. І заявив, що його спочатку перевели до Лук'янівського СІЗО, але згодом без дозволу повернули до ізолятора тимчасово тримання СБУ. Там правоохоронці вимагали дати показання проти іншого підозрюваного у справі – Владислава Мангера.
Левін в залі суду наголосив, що не просить, аби його відпустили і готовий захищати себе в суду. Однак хоче, аби його "тримали в нормальних умовах".
Напад на активістку Катерину Гандзюк: що відомо
- Херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада вона померла в лікарні.
- За версією слідства, влітку Олексій Левін отримав замовлення на вбивство активістки від голови Херсонської облради Владислава Мангера.
- Мотивом стало те, що Гандзюк нібито заважала Мангеру втілювати схеми з незаконної вирубки лісу та підривала авторитет чиновника в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.