У Дніпровському суді Києва триває підготовче засідання у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Обвинувачений в організації Олексій Левін з'явився в залі суду без одягу. За його словами, це конвоїри пошкодили речі.

Левін заявив, що супровідники застосували до нього силу і зіпсували його одяг. Про це повідомляє hromadske.

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Натомість конвоїри наголосили, що обвинувачений сам не хотів одягатися. Відтак коли його везли на підготовче засідання Дніпровського суду Києва, Левін сам на собі порвав одяг.

Cуддя під час засідання запропонувала Левіну одягнутися і оголосити перерву. Однак обвинувачений відмовився і заявив у відповідь, що йому пропонують не його речі.

Обвинувачені Олексій Левін та Владислав Мангер / Фото hromadske

Крім цього, Олексій Левін попросив викликати швидку допомогу йому. І заявив, що його спочатку перевели до Лук'янівського СІЗО, але згодом без дозволу повернули до ізолятора тимчасово тримання СБУ. Там правоохоронці вимагали дати показання проти іншого підозрюваного у справі – Владислава Мангера.

Левін в залі суду наголосив, що не просить, аби його відпустили і готовий захищати себе в суду. Однак хоче, аби його "тримали в нормальних умовах".

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