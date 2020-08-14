Вбивство Гандзюк: депутати Херсонської облради підтримали Мангера
Усі 35 депутатів Херсонської облради на засіданні 14 серпня проголосували за рішення "Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера". Мангера підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Жоден депутат обласної ради не проголосував проти. Про це повідомили у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катерину Гандзюк".
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Хлопцям і дівчатам знадобилося трішки більше 2 років після нападу на Катю, аби підтримати одного із замовників її вбивства – Владислава Мангера. Сьогодні 35 депутатів Херсонської облради проголосували за “підтримку” Мангера,
– йдеться у дописі.
Рішення підтримали кілька фракцій:
- ВО Батьківщина;
- Опозиційний блок;
- Наш край;
- Радикальна партія Олега Ляшка;
- БПП "Солідарність";
- УКРОП.
Що кажуть депутати
Окрім голосування, депутати розмістили на сторінці облради відео на підтримку Мангера, в якому перерахували ймовірні здобутки очільника облради.
Скільки б іще Херсонщина могла отримати користі від такого керівника! Але його в нас вкрали! 60 діб безпідставного та безглуздого ув'язнення,
– йдеться у відео
Про своє рішення облрада повідомить в Офіс генпрокурора.
Вбивство Гандзюк: що відомо
- Херсонську активістку Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року, а 4 листопада вона померла у лікарні.
- За версією слідства, влітку Олексій Левін отримав замовлення на вбивство активістки від голови Херсонської облради Владислава Мангера.
- Мотивом стало те, що Гандзюк нібито заважала Мангеру втілювати схеми із незаконної вирубки лісу та підривала авторитет чиновника в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.