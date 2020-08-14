Усі 35 депутатів Херсонської облради на засіданні 14 серпня проголосували за рішення "Про підтримку голови обласної ради Владислава Мангера". Мангера підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Жоден депутат обласної ради не проголосував проти. Про це повідомили у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катерину Гандзюк".

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Хлопцям і дівчатам знадобилося трішки більше 2 років після нападу на Катю, аби підтримати одного із замовників її вбивства – Владислава Мангера. Сьогодні 35 депутатів Херсонської облради проголосували за “підтримку” Мангера,

– йдеться у дописі.

Рішення підтримали кілька фракцій:

ВО Батьківщина;

Опозиційний блок;

Наш край;

Радикальна партія Олега Ляшка;

БПП "Солідарність";

УКРОП.

Що кажуть депутати

Окрім голосування, депутати розмістили на сторінці облради відео на підтримку Мангера, в якому перерахували ймовірні здобутки очільника облради.

Скільки б іще Херсонщина могла отримати користі від такого керівника! Але його в нас вкрали! 60 діб безпідставного та безглуздого ув'язнення,

– йдеться у відео

Про своє рішення облрада повідомить в Офіс генпрокурора.

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