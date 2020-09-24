Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні скарги колишнього нардепа Віктора Чумака. Чумак оскажував постанову прокурора САП про закриття справи щодо "Роттердам+".

Суд проігнорував більшість доказів, – ЦПК

Доказів виявилось недостатньо для судді ВАКС Катерини Широкої. Про це інформує Центр протидії корупції у телеграмі.

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Суддю чомусь не переконало те, що Пономаренко (прокурор САП, що закрив справу – 24 канал) проігнорував більшість доказів під час закриття справи, послався на експертизи, які не заперечили збитки, а написали про "неможливість" зробити висновок,

– повідомили у ЦПК.

У Центрі протидії корупції з таким рішенням служительки Феміди категорично не погоджуються, проте на нього очікували.

Зверніть увагу! Рішення судді Широкої можна оскаржити в Апеляційній палаті Вищого Антикорупційного суду.

Чому у САП закрили справу? САП закрила частину справи щодо "Роттердам+" 28 серпня. Відповідну постанову вніс прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

У ній мовиться про те, що "вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді". Мовляв, сталося це через тривалість досудового розслідування, фактичне обмеження його строків та відсутність інших джерел доказів.

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