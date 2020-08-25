Антоненко під вартою, Кузьменко і Дугарь з адвокатами
/ Фото з фейсбук-сторінки Free Dr Kuzmenko
Шевченківський райсуд Києва залишив фігуранта справи у вбивстві журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня. Юлію Кузьменко, яка лише нещодавно залишила ізолятор після семи місяців перебування, до тієї ж дати відправили під домашній арешт.
Третій обвинувачуваній у справі Яні Дугарь обрали запобіжний захід у вигляді застави сумою 168 тисяч гривень, повідомляє Інтрефакс-Україна.