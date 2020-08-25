Шевченківський райсуд Києва залишив фігуранта справи у вбивстві журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня. Юлію Кузьменко, яка лише нещодавно залишила ізолятор після семи місяців перебування, до тієї ж дати відправили під домашній арешт.

Третій обвинувачуваній у справі Яні Дугарь обрали запобіжний захід у вигляді застави сумою 168 тисяч гривень, повідомляє Інтрефакс-Україна.

До речі Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних

Антоненко вже відбув вісім місяців під вартою. На час судового розгляду справи по суті та включно до 23 жовтня він знову перебуватиме в ізоляторі.

Зазначимо, справу про вбивство Павла Шеремета за сьогоднішнім рішенням суду розглядатиме суд присяжних. Перше засідання призначене на 4 вересня.