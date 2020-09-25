Активістці та нардепці минулого скликання Тетяні Чорновол замінили нічний домашній арешт на особисте зобов'язання. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва 25 вересня.

Відомо, що клопотання про зміну запобіжного заходу подала прокуратура. Про це пишуть "Ґрати" за посиланням на коментар адвокатки Тетяни Чорновол Ірини Кузіної.

Читайте також Єрмак хоче створити громадську раду щодо справи Чорновол: це викликало питання у правозахисників

Підозрюваний не може перебувати під домашнім арештом понад пів року, відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Наразі в Тетяни Чорновол вже закінчується цей термін, відтак прокурор звернувся до суду з проханням призначити особисте зобов'язання.

Суддя задовольнив частково клопотання прокурора. Зокрема, Тетяна Чорновол змушена здати закордонний паспорт, не спілкуватися зі свідками і прибувати до слідчого.

Вчора у справі Майдану мені змінили запобіжний захід на особисті зобов'язання. Одне з них – заборона на спілкування з Антоном Яценком (народний депутат минулих скликань – 24 канал), – написала Чорновол на своїй фейсбук-сторінці.

Також вимогою прокурора було, щоб суд заборонив екснардепці залишати її село Гора в Київській області. Однак суддя відмовив.

Справа Тетяни Чорновол: що відомо