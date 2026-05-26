Справу Юлії Тимошенко передали до суду: що їй загрожує

Справу голови "Батьківщини" Юлії Тимошенко передали до суду. Її викрили в січні 2026 року на пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомили 26 травня у САП.

Що відомо про справу Тимошенко?

За даними слідства, попри викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди нардепами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, Тимошенко ініціювала переговори з деякими депутатами щодо пропозиції хабаря народним депутатам України за лояльні голосування.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці. Він передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народні депутати мали отримувати вказівки щодо голосування, а в деяких випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.



️Обвинувачення висунуто за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Тимошенко може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Що передувало?

13 січня 2026 пройшов обшук в офісі партії "Батьківщина". Тоді у Тимошенко вилучили 40 тисяч доларів, які, як вважало слідство, вона планувала використати для підкупу трьох народних депутатів з іншої фракції.

Згодом вона отримала підозру, а також САП оприлюднила аудіозапис її розмови з депутатом, якому вона пропонувала гроші. Втім, підозрювана наполягала, що запис є сфальсифікованим, а вилучені у неї долари були "для життя".

23 січня за Тимошенко внесли повну суму застави – 33,3 мільйона гривень. А 16 лютого суд вирішив арештувати частину її майнових активів в Ощадбанку, скасувавши арешт з трьох автомобілів.

У квітні ВАКС частково схвалив клопотання захисту Тимошенко і їй дозволили виїхати у Хорватію на декілька днів у відрядження.

Сама Тимошенко звинувачення заперечує.