Справа про лженауку: українські судді визнали декана КНУ псевдонауковцем

Поки деякі українські судді десь на сторіччя відстали від розвитку технологій, інші стали на захист науки. Спір, який вирішили судді Київського апеляційного суду, стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації та зачіпав всю систему освіти на науки.

Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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Декан факультету інформаційних технологій Київського університету імені Тараса Шевченка Юрій Тесля подав до суду на науковицю та активістку Ірину Єгорченко. В жовтні 2016 року Єгорченко виступала у Верховній Раді щодо деградації науки й освіти в Україні, розповідала про роздачу порожніх звань і дипломів. Як приклад, вона згадала Юрія Теслю, який, на її думку, вчить студентів невідомо чому та назвала його псевдонауковцем.

Тесля є автором "теорії несилової взаємодії", що передбачає почуття у матерії. Він вважає її "універсальною" і переконує, що теорію можна застосовувати у різних сферах, навіть у медицині чи обороні. На сайті факультету Тесля навіть пропонував студентам пройти однойменний предмет. Члени Вченої ради фізичного факультету КНУ навіть звертались до ректора університету з проханням заборонити Теслі пропагувати теорії від імені КНУ. "Теорія несилової взаємодії" в листі згадується як "дилетантська" та "антинаукова".



Ірина Єгорченко – друга ліворуч / фото Світлана Вовк

Суд першої інстанції не побачив нічого дивного в висловлюваннях Теслі, але в апеляції вирішили по-іншому. Цікаво, що Тесля оцінив моральну шкоду в 50 тисяч гривень. Шкода, якої він завдав престижу університету та науковому товариству, – в десятки разів вища.

Премію "Честь тижня" отримують судді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль, які фактично дозволили називати Теслю псеводанауковцем.



Cудді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль отримують премію "Честь тижня"

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.

Відео повного відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 14 вересня 2019: