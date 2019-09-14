Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка

Поки судді в країнах ЄС та США розмірковують про штучний інтелект та персональну безпеку користувачів соціальних мереж, деякі українські судді не можуть розібратись з електронним документообігом чи просто прочитати е-мейл.

НЕчесть тижня

Так, київські судді Семенюк, Саліхова та Прокопчук відмовилися приймати як доказ електронний лист, бо у ньому містилася електронна адреса, написана латиницею. Лист був доказом у спорі між впливовим екс-нардепом від БПП Ігорем Кононенком та екс-очільником Міністерства економічного розвитку та торгівлі Айварасом Абромавичусом.

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На початку лютого 2016 року Абромавичус заявив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора "Укрхімтрансаміак". Нардеп вирішив, що такі заяви паплюжать його гідність і ділову репутацію та подав на екс-очільника МЕРТ до суду.



Абромавичус про Кононенка

Адвокати Абромавичуса як доказ правдивості звинувачень представили лист, надісланий з електронної пошти [email protected] В листі йшлося про призначення директором підприємства наближеної до Кононенка людини. Проте головуюча у справі суддя Тетяна Семенюк заявила, що лист не може бути доказом, бо містить не перекладений текст іноземною мовою. Йшлося про електронну адресу.

В результаті судді тоді ще Апеляційного суду Києва зобов’язали Абромавичуса спростувати спірні заяви про Кононенка. Адвокати назвали таке рішення обмеженням свободи політичної дискусії.

Премію "НЕчесть тижня" отримує колегія суддів, яка під головуванням Тетяни Семенюк не змогла (або не захотіла) прочитати електронного листа.



Колегія суддів під головуванням Тетяни Семенюк отримує премію "НЕчесть тижня"

Честь тижня

Поки судді Київського апеляційного суду десь на сторіччя відстали від розвитку технологій, інші стали на захист науки. Насправді, спір теж стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації, але зачіпає всю систему освіти на науки.

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Декан факультету інформаційних технологій Київського університету імені Тараса Шевченка Юрій Тесля подав до суду на науковицю та активістку Ірину Єгорченко. В жовтні 2016 року Єгорченко виступала у Верховній Раді щодо деградації науки й освіти в Україні, розповідала про роздачу порожніх звань і дипломів. Як приклад, вона згадала Юрія Теслю, який, на її думку, вчить студентів невідомо чому та назвала його псевдонауковцем.

Тесля є автором "теорії несилової взаємодії", що передбачає почуття у матерії. Він вважає її "універсальною" і переконує, що теорію можна застосовувати у різних сферах, навіть медицині чи обороні. На сайті фаультету Тесля навіть пропонував студентам пройти однойменний предмет. Члени Вченої ради фізичного факультету КНУ навіть звертались до ректора університету з проханням заборонити Теслі пропагувати теорії від імені КНУ. "Теорія несилової взаємодії" в листі згадується як "дилетантська" та "антинаукова".



Юрій Тесля

Суд першої інстанції не побачив нічого дивного в висловлюваннях Теслі, але в апеляції вирішили по-іншому. Цікаво, що Тесля оцінив моральну шкоду в 50 тисяч гривень. Шкода, якої він завдав престижу університету та науковому товариству, – в десятки разів вища.

Премію "Честь тижня" отримують судді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль, які фактично дозволили називати Теслю псеводанауковцем.



Cудді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль отримують премію "Честь тижня"

Отже, сьогодні наша премія та антипремія дістались суддям Київського апеляційного суду. Звання "НЕчесть тижня" отримали судді Семенюк, Саліховій та Прокопчук, які очевидно не знають, що таке електронна пошта і як нею користуватись. А от звання "Честь тижня" отримали судді Борисова та Пікуль, які вирішували перший науковий спір.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.