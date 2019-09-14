08:33
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка

      433 Читать новость на русском

      Поки судді в країнах ЄС та США розмірковують про штучний інтелект та персональну безпеку користувачів соціальних мереж, деякі українські судді не можуть розібратись з електронним документообігом чи просто прочитати е-мейл.

      НЕчесть тижня

      Так, київські судді Семенюк, Саліхова та Прокопчук відмовилися приймати як доказ електронний лист, бо у ньому містилася електронна адреса, написана латиницею. Лист був доказом у спорі між впливовим екс-нардепом від БПП Ігорем Кононенком та екс-очільником Міністерства економічного розвитку та торгівлі Айварасом Абромавичусом.

      Читайте також: Чому маловідомий суддя заборонив заступниці голови Нацбанку виконувати обов'язки

      На початку лютого 2016 року Абромавичус заявив, що Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора "Укрхімтрансаміак". Нардеп вирішив, що такі заяви паплюжать його гідність і ділову репутацію та подав на екс-очільника МЕРТ до суду.

      абромавичус
      Абромавичус про Кононенка

      Адвокати Абромавичуса як доказ правдивості звинувачень представили лист, надісланий з електронної пошти [email protected] В листі йшлося про призначення директором підприємства наближеної до Кононенка людини. Проте головуюча у справі суддя Тетяна Семенюк заявила, що лист не може бути доказом, бо містить не перекладений текст іноземною мовою. Йшлося про електронну адресу.

      В результаті судді тоді ще Апеляційного суду Києва зобов’язали Абромавичуса спростувати спірні заяви про Кононенка. Адвокати назвали таке рішення обмеженням свободи політичної дискусії.

      Премію "НЕчесть тижня" отримує колегія суддів, яка під головуванням Тетяни Семенюк не змогла (або не захотіла) прочитати електронного листа.

      нечесть тижня
      Колегія суддів під головуванням Тетяни Семенюк отримує премію "НЕчесть тижня"

      Честь тижня

      Поки судді Київського апеляційного суду десь на сторіччя відстали від розвитку технологій, інші стали на захист науки. Насправді, спір теж стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації, але зачіпає всю систему освіти на науки.

      Читайте також: У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку

      Декан факультету інформаційних технологій Київського університету імені Тараса Шевченка Юрій Тесля подав до суду на науковицю та активістку Ірину Єгорченко. В жовтні 2016 року Єгорченко виступала у Верховній Раді щодо деградації науки й освіти в Україні, розповідала про роздачу порожніх звань і дипломів. Як приклад, вона згадала Юрія Теслю, який, на її думку, вчить студентів невідомо чому та назвала його псевдонауковцем.

      Тесля є автором "теорії несилової взаємодії", що передбачає почуття у матерії. Він вважає її "універсальною" і переконує, що теорію можна застосовувати у різних сферах, навіть медицині чи обороні. На сайті фаультету Тесля навіть пропонував студентам пройти однойменний предмет. Члени Вченої ради фізичного факультету КНУ навіть звертались до ректора університету з проханням заборонити Теслі пропагувати теорії від імені КНУ. "Теорія несилової взаємодії" в листі згадується як "дилетантська" та "антинаукова".

      єгорчоенко проти викладача
      Юрій Тесля

      Суд першої інстанції не побачив нічого дивного в висловлюваннях Теслі, але в апеляції вирішили по-іншому. Цікаво, що Тесля оцінив моральну шкоду в 50 тисяч гривень. Шкода, якої він завдав престижу університету та науковому товариству, – в десятки разів вища.

      Премію "Честь тижня" отримують судді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль, які фактично дозволили називати Теслю псеводанауковцем.

      честь і нечесть
      Cудді Київського апеляційного суду Катерина Борисова та Антоніна Пікуль отримують премію "Честь тижня"

      Отже, сьогодні наша премія та антипремія дістались суддям Київського апеляційного суду. Звання "НЕчесть тижня" отримали судді Семенюк, Саліховій та Прокопчук, які очевидно не знають, що таке електронна пошта і як нею користуватись. А от звання "Честь тижня" отримали судді Борисова та Пікуль, які вирішували перший науковий спір.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.

      blog_ava
      Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      3169
      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Судді Айварас Абромавичус Ігор Кононенко Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 427
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2316
      Головні новини 13 вересня: розпуск ЦВК, обшуки у Порошенка та Зеленський і Коломойський на YES
      13 вересня , 22:32 Головні новини 13 вересня: розпуск ЦВК, обшуки у Порошенка та Зеленський і Коломойський на YES
      2069
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 325
      Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      13 вересня , 19:30 Как Трамп хотел закончить 18-летнию войну с "Талибаном"
      Іван Яковина 516
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук