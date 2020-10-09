Спростування недостовірної інформації стосовно Ємельянова Артура Станіславовича

Апеляційне провадження № 22-ц/824/25 5 8/2020

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ЗО вересня 2020 року м. Київ

Унікальний номер справи 759/16597/18

Київський апеляційний суд у складі колегії судді в судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача Шахової О.В., суддів Вербової І.М., Саліхова В.В., за участю секретарів судового засідання Пащенко О.П., Кузнєцової В.В., сторони справи:

позивач - Ємельяиов Артур Станіславович,

відповідачі: Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс»,

Гнап Дмитро Володимирович,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві у порядку спрощеного позовного провадження апеляційну скаргу Ємельянова Артура Станіславовича, подану його представником Палагицькою Ганною Сергіївною,

на рішення Святошинського районного суду м. Києва від 12 листопада 2019 року, ухваленого в приміщенні суду під головуванням судді Шум Л.М.,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.6 ст.259, ст.268, ст.383 ЦГ1К України суд проголошує вступну та резолютивну частини постанови, яка буде складена протягом 5 днів.

Суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Ємельянова Артура Станіславовича задовольнити частково.

Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 12 листопада 2019 року в частині відмови Ємельянову Артуру Станіславович) в задоволенні вимог, а саме: про визнання недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року па телеканалі «24 канал» у випуску програми «Право на правду» під назвою «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «Донецького правосуддя», а саме: «... Артур Ємельянов ... разом зі своїм начальником, ... вибудували масштабну систему заробітку грошей.»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкована ... Ємельянов) і була влаштована так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. З іншого боку, якщо закон був на вашому боці, то судді підпорядковані Ємельянову не могли просто так взяти і винести рішення на вашу користь. За прийняття законного рішення часто теж треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне. »; «Відтак, за часів Януковича, ... Ємельянов та підконтрольні їм судді втрутилися в розгляд сотень справ. Отож і не дивно, що суддя Ємельянов, за часи керівництва господарською суддівською вертикаллю встиг непогано збагатитися.»; «... цей суддя є власником дванадцяти квартир, кількох офісів і будинку на тисяч) квадратних метрів.»; «...Ємельянову довелося... роздати в якості подарунків більшу частину з цих тринадцяти мільйонів швейцарських франків за правильне розслідування його справи в прокуратурі.»;

про визнання недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича, інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року у статті Дмитра Володимировича Гнапа під назвою «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «Донецького правосуддя», яка розміщена па сайті телеканалу «24 канал» за посиланням https://24tv.ua/ru/podrobici_bezkarnoi_karyeri_yemeljanova__tvorcja_doneckogo_pravosuddja_n1050414, а саме: «... Артур Ємельянов ... разом зі своїм начальником ... вибудували масштабну схему заробітку грошей.»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкована ... Ємельянову і була влаштована так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. З іншого боку, якщо закон був на вашому боці, то судді підпорядковані Ємельянову не могли просто так взяти і винести рішення на вашу користь. За прийняття законного рішення часто теж треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне.»; «Відтак, за часи Януковича ... Артур Ємельянов, а такої:: підконтрольні їм судді втрутилися в розгляд сотень справ. Не дивно, що суддя Ємельянов за часи своєї кар’єри встиг непогано збагатитися.»; «...цей суддя є власником дванадцяти квартир, кількох офісів і будинку па тисячу квадратних метрів.»; «... Ємельянову довелося... роздати : якості подарунків більшу частину з цих тринадцяти мільйонів швейцарських франків за правильне розслідування його справи в прокуратурі.»;

про визнання недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича. інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року у статті «Ємельянов тісно пов'язаний з донецькими сепаратистами, - Гнап». яка розміщена на сайті телеканалу «24 канал у розділі «Відеоблоги» розділу «Публікації» та міститься за посиланнямhttps://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425 , а саме: Ємельянов тісно пов’язаний з донецькими сепаратистами»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкованою ... Артуру Ємельянову, і її було влаштовано так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. За прийняття закон рішення треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне.»; «... за часи Януковича ... Артур Ємельянов, .а також підконтрольні їм суди втрутилися в розгляд сотень справ. Не дивно, що суддя Ємельянов за часи своєї кар'єри встиг непогано збагатитися.» скасувати та ухвалити в зазнаній частині нове судове рішення наступного змісту про задоволення зазначених вимог.

Визнати недостовірною та такою. що порочить: честь гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича, інформацію поширену 20 жовтня 2018 року на телеканалі «24 канал» у випуску програми «Право на правду» під назвою «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «Донецького правосуддя», а саме «…Артур Ємельянов ... разом зі своїм начальником, ... вибудували масштабну систему заробітку грошей.»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкована ... Ємельянову і була влаштована так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. З іншого боку, якщо закон був на вашому боці, то судді підпорядковані Ємельянову не могли просто так взяти і винести рішення на вашу користь . За прийняття законного рішення часто теж треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне. »; «Відтак, за часів Януковича . Ємельянов та підконтрольні їм судді втрутилися в розгляд сотень справ. Отож і не дивно, що суддя Ємельянов, за часи керівництва господарською суддівською вертикаллю встиг непогано збагатитися.»; «... цей суддя є власником дванадцяти квартир, кількох офісів і будинку на тисячу квадратних метрів.»; «...Ємельянову довелося... роздати в якості подарунків більшу частину з цих тринадцяти мільйонів швейцарських франків за правильне розслідування його справи : прокуратурі.

Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича, інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року у статті Дмитра Володимировича Гпапа під назвою Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «Донецького правосуддя», яка розмішена на сайті телеканалу «24 канал» за посиланням https://24tv.ua/ru/podrobici_bezkarnoi_karyeri_yemeljanova__tvorcja_doneckogo_pravosuddja_n1050414, а саме: ... Артур Ємельянов ... разом зі своїм начальником ... вибудували масштабну схему заробітку грошей.»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкована ... Ємельянову і була влаштована так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. З іншого боку, якщо закон був на вашому боці, то судді підпорядковані Ємельянову не могли просто так взяти і випести рішення на вашу користь. За прийнятої законного рішення часто теж треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне. »; «Відтак, за часи Януковича ... Артур Ємельянов, а також підконтрольні їм судді втрутилися в розгляд сотень справ. Не дивно, що суддя Ємельянов за часи своєї кар’єри встиг непогано збагатитися.»; «...цей суддя є власником дванадцяти квартир, кількох офісів і будинку на тисячу квадратних метрів.»; «... Ємельянову довелося... роздати в якості подарунків більшу частину з цих тринадцяти мільйонів швейцарських франків за правильне розслідування його справи в прокуратурі.».

Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Ємельянова Артура Станіславовича, інформацію, поширену 20 жовтня 2018 року у статті «Ємельянов тісно пов’язаний з донецькими сепаратистами,- Гнап» . яка розміщена на сайті телеканалу «24 канал» у підрозділі «Відеоблоги» розділ) «Публікації та міститься за посиланням https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425, а саме: «Ємельянов тісно пов'язаний з донецькими сепаратистами»; «Вся вертикаль господарських судів України була підпорядкованою ... .Артуру Ємельянову, і її було влаштовано так, що будь-яке рішення, яке стосується господарських суперечок можна було купити за гроші. За прийняття законного рішення треба було платити, оскільки, якщо ви не заплатите за законне рішення, ваш опонент може купити рішення незаконне.»; «... за часи Януковича ... Артур Ємельянов, а також підконтрольні їм судді втрутилися у розгляд сотень справ. Не дивно, що суддя Ємельянов за часи своєї кар’єри встиг непогано збагатися.

Зобов’язати Гнапа Дмитра Володимировича, Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс» в наступному з моменту набрання рішенням суду законної сили у випуску програми «Право на правду» спростувати недостовірну інформацію шляхом проголошення вступної та резолютивної частій рішення суду. не допускаючи при цьому власних коментарів.

Зобов’язати Гнапа Дмитра Володимировича, Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія «Люкс» спростувати не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту набрання рішенням суду законної сили недостовірну інформацію шляхом розміщення на веб-сайті телеканалу («24 канал» www.24tv.ua) у розділі «Публікації» з розміщенням посилання на спростування на головній сторінці сайту повідомлення про спростування недостовірної інформації із заголовком: «Спростування недостовірної інформації стосовно Ємельянова Артура Станіславовича» із викладенням вступної та резолютивної частини рішення суду таким самим шрифтом як і спростовувана інформація, не допускаючи при цьому власних коментарів, із забезпеченням вільного доступу до спростування без вимоги внесення паролів та / або кодів.

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» вилучити статтю автора Гнапа Дмитра Володимировича «Подробиці безкарної кар’єри Ємельянова - творця «Донецького правосуддя», розміщену в мережі інтернет на веб-сайті телеканалу «24 Канал» 20 жовтня 2018 року за посиланням https://24tv.ua/ru/podrobici_bezkarnoi_karyeri_yemeljanova__tvorcja_doneckogo_pravosuddja_n1050414 .

Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» вилучити статтю «Ємельянов тісно пов’язаний з Донецьк, ми сепаратистами, - Гнап», . розміщену в мережі інтернет на веб-сайті телеканалу «24 канал» 20 жовтня 2018 року за посиланням https://24tv.ua/yemelyanov_tisno_povyazaniy_z_donetskimi_separatistami__gnap_n1050425.

Стягнути з Гнапа Дмитра Володимировича та Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Люкс» на користь Ємельянова Артура Станіславовича судовий збір по З 083 (три тисячі вісімдесят три) гри. 50 коп. з кожного.

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.