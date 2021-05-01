Тут багато фанатів СРСР періодично виступають в коментарях, що "Совок" був країною виключно чесних і порядних людей, які ніколи не брали чужого. А я розповім про побутові крадіжки. Далі – текст російською.

Тут многие фанаты СССР периодически выступают в комментариях, что Совок был страной исключительно честных и порядочных людей, которые никогда не брали чужого, двери в квартиры даже не запирались на замки, а ключи хранились под ковриками.

Насчет дверей спорить не буду — такое действительно практиковалось в небольших городках и просто в замкнутых микрорайонах, где люди хорошо друг друга знали, где практически не бывало "чужих", и где, собственно, особо нечего было красть — кроме нескольких комплектов постельного белья, двух-трех сервизов и всякого старого хлама в кладовке.

Цікаво Станція "Мир": чому Росія дала вказівку затопити космічний проєкт

Что касается, собственно, воровства — то на бытовом уровне в СССР оно существовало повсеместно, но при этом среди самих бытовых воришек собственно "воровством" не считалось. Конечно, украсть деньги или скажем там ювелирные украшения — это было уже настоящее воровство, попадающее к тому же под соответствующую статью УК, а вот например обвесить в магазине или изменить состав блюд в общепите, принести с завода пару подшипников, слить десятка два литров соляры на автобазе — это встречалось сплошь и рядом и не считалось чем-то зазорным.

Отчего так происходило? Во-первых, от всеобщей бедности, равно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых — из-за всеобщего дефицита необходимых товаров и услуг.

Прокладки для сантехники всегда были у "своего" слесаря (которые тот спер где-то на складе), нужные запчасти для автомобиля (которых не было в автомагазинах) чудом находились у "своего" автомеханика. Можно сказать, что такая "низовая коррупция" является практически неизбежной в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то зазорным — люди просто выживают как умеют.

Ну и третья причина такого воровства — это отсутствие частной собственности как таковой, в широком понимании этого слова. Фраза "всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё" очень хорошо характеризует ситуацию тех лет — взять "ничьи" дрова или "ничей" металлолом считалось почти нормой и вроде как даже и не воровством.

Воровство в советском общепите

Пожалуй, воровать в советском общепите было проще всего с той точки зрения, что воришку было не так-то просто поймать за руку. К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно — чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. Супы варились без мяса (с так называемым комбижиром для видимости мясного навара), после чего при выдаче в тарелку клался кусочек мяса. Кстати, похожие штуки до сих пор проворачивают в некоторых полузаброшенных "государственных" столовых, где в каком-то смысле до сих пор остался СССР.

Воровство в советских продуктовых магазинах

В принципе, тут всё было похоже на воровство в столовых, но были и свои нюансы. Скажем, советские ГОСТы описывали нормы по усушке и утруске товара — торговцы использовали их по-максимуму, даже если товар не "усушился" — остаток просто воровали. Очень часто более-менее качественные продукты (мясо, колбаса) продавали "из-под прилавка" для "своих", но несколько дороже отпускной розничной стоимости, а полученную разницу клали в карман.

Воровали также и на рынках, обвешивая покупателей (для чего применялись системы хитроумных магнитов и скрытых гирек). Явление было столь массовым, что на рынках были повсеместно распространены т.н. "контрольные весы".

Жульничество в магазинах промтоваров

Тут всё происходило похожим образом — качественные и дефицитные товары, которые вдруг поступили в продажу, продавались точно так же "из-под прилавка" за несколько большую стоимость. С юридической точки зрения всё было совершенно чисто — вот товар, вот покупатель, вот чек, вот деньги в кассе. "Увидеть" с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман "сверхприбыль", было никак невозможно.

Воровство на заводах и стройках

Тут всё достаточно просто — тащили всё, что плохо лежало, было плохо прикручено либо легко отливалось/отсыпалось из большой тары. Впрочем, то что было прикручено хорошо — сперва откручивали, а потом тоже воровали. Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи — думаю, многие из вас помнят гаражи и балконы, набитые всем этим добром. Видели в гараже у соседа дяди Пети комплект советских надфилей в коробке? Думаете, он его в магазине купил)?

Выносили всё это добро через проходные, либо просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники.

Водители с автобаз, трактористы, таксисты

Эти воровали бензин и соляру (классика), а также запчасти и кузовную краску. Таксисты часто воровали деньги, просто не включая счетчик за поездки. Кроме того, в позднесоветские годы таксисты были часто замешаны в мелком криминале вроде помощи проституткам и нелегальным продавцам спиртного (запрещенного горбачевским "сухим законом").

Теневые производства

Помните фразу из "Двенадцати стульев" о том, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице? В принципе, эта фраза была применима ко многой "фирмЕ", что подпольно делалась в СССР — в Советском Союзе существовали целые теневые производства по пошиву той или иной "фирменной" одежды, которые зарабатывали баснословыне капиталы. Считайте сами — фирменные джинсы "Монтана" в СССР стоили 200 рублей (более одной средней зарплаты), самодельные джинсы "под монтану" из такни попроще можно было легко продать рублей за 100-120 — огромные по тем временам деньги.