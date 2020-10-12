У місті Батон-Руж штату Луїзіана 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус. Погоня завершилася, коли неповнолітній врізався у газопровід та влетів у дерево. Після цього малого порушника затримала поліція.

Дитина викрала автобус: що відомо

Інцидент трапився 11 жовтня, ймовірно, в північній частині міста Батон-Руж, що в американському штаті Луїзіана. Про це повідомляє WBRZ.

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Там 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус. Поліція помітила порушника та почала його переслідувати.

Приблизно через пів години після цього погоня завершилася вже в іншому районі міста. Тоді неповнолітній водій врізався в газопровід, а потім влетів у дерево.

На щастя, у результаті ніхто не постраждав.

У чому звинувачують хлопчика

Хлопчика помістили під арешт. Його імені не розголошують. Однак відомо, що йому пред'явили кілька звинувачень. Зокрема, у крадіжці автомобіля, заподіянні шкоди і нападі при обтяжувальних обставинах. Звинувачення в нападі пов'язано з тим, що дитина навмисне намагалась пошкодити транспорт.



У Луїзіані 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус / Фото WBRZ



Після погоні його затримала поліція / Фото WBRZ

У США 11-річних хлопчик викрав шкільний автобус: дивіться відео

Viewer video of the school bus chase. 11-year-old boy behind the wheel pic.twitter.com/emIzMvBrL8 — Bess Casserleigh (@BCasserleigh) October 11, 2020

Поліція затримала його після того, як він врізався у дерево: відео

NEW video of kid bus chase https://t.co/emz6LVVgIc pic.twitter.com/3jiIjosrG5 — Bess Casserleigh (@BCasserleigh) October 11, 2020

Інцидент трапився у Батон-Руж, що в американській Луїзіані: карта