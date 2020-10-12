У США 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус: чим завершилася погоня – фото, відео
У місті Батон-Руж штату Луїзіана 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус. Погоня завершилася, коли неповнолітній врізався у газопровід та влетів у дерево. Після цього малого порушника затримала поліція.
Дитина викрала автобус: що відомо
Інцидент трапився 11 жовтня, ймовірно, в північній частині міста Батон-Руж, що в американському штаті Луїзіана. Про це повідомляє WBRZ.
Читайте також Чоловік та його неповнолітня напарниця грабували банкомати у 4 областях: фото, відео
Там 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус. Поліція помітила порушника та почала його переслідувати.
Приблизно через пів години після цього погоня завершилася вже в іншому районі міста. Тоді неповнолітній водій врізався в газопровід, а потім влетів у дерево.
На щастя, у результаті ніхто не постраждав.
У чому звинувачують хлопчика
Хлопчика помістили під арешт. Його імені не розголошують. Однак відомо, що йому пред'явили кілька звинувачень. Зокрема, у крадіжці автомобіля, заподіянні шкоди і нападі при обтяжувальних обставинах. Звинувачення в нападі пов'язано з тим, що дитина навмисне намагалась пошкодити транспорт.
У Луїзіані 11-річний хлопчик викрав шкільний автобус / Фото WBRZ
Після погоні його затримала поліція / Фото WBRZ
У США 11-річних хлопчик викрав шкільний автобус: дивіться відео
Поліція затримала його після того, як він врізався у дерево: відео
Інцидент трапився у Батон-Руж, що в американській Луїзіані: карта