У США 12-річного хлопчика знайшли мертвим поруч зі своїм собакою. Він опинився у пастці через лісові пожежі у штаті Орегон.

Ваят Тофт вибіг з дому, коли побачив, що до нього наближається полум'я. Про це повідомив CNN.

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Батько хлопчика, який залишився цілим, до останнього намагався знайти сина та дружину. Після довгих пошуків підлітка знайшли в машині з собакою на колінах, він не зміг уникнути вогню. Його 71-річна бабуся також загинула у палаючій машині, а мати Ваята перебуває в реанімації з опіками всього тіла.



Батько Ваята Тофта / Фото STATESMAN JOURNAL

"Ваят сподівався, що машина захистить його від навколишнього полум'я", – сказала представниця сім'ї С'юзен Васлев.

Також інформацію про їхню загибель підтвердив дядько Ваята та син Пеггі, Лонні Берталотто. "Не сприймайте ніщо у цьому світі як належне. Беріть від життя все", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.



71-річна бабуся також загинула у палаючій машині / Фото з фейсбука Лонні Берталотто

Що відомо про пожежі в США