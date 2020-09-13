У США через пожежу загинув підліток: знайшли в машині з собакою на колінах
У США 12-річного хлопчика знайшли мертвим поруч зі своїм собакою. Він опинився у пастці через лісові пожежі у штаті Орегон.
Ваят Тофт вибіг з дому, коли побачив, що до нього наближається полум'я. Про це повідомив CNN.
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Батько хлопчика, який залишився цілим, до останнього намагався знайти сина та дружину. Після довгих пошуків підлітка знайшли в машині з собакою на колінах, він не зміг уникнути вогню. Його 71-річна бабуся також загинула у палаючій машині, а мати Ваята перебуває в реанімації з опіками всього тіла.
Батько Ваята Тофта / Фото STATESMAN JOURNAL
"Ваят сподівався, що машина захистить його від навколишнього полум'я", – сказала представниця сім'ї С'юзен Васлев.
Також інформацію про їхню загибель підтвердив дядько Ваята та син Пеггі, Лонні Берталотто. "Не сприймайте ніщо у цьому світі як належне. Беріть від життя все", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
71-річна бабуся також загинула у палаючій машині / Фото з фейсбука Лонні Берталотто
Що відомо про пожежі в США
- Внаслідок пожеж у штатах Орегон та Вашингтон загинули щонайменше 4 людини.
- Також через лісові пожежі у Каліфорнії з середини серпня загинуло щонайменше 20 людей.
- На півдні Орегону були майже повністю зруйновані пожежами 2 невеликих міста.
- Губернатор штату Орегон заявила, що це може бути найбільшою втратою людських життів та майна через пожежі в історії штату.