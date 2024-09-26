Також новий пакет військової допомоги буде містити ракети великої дальності. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про пакет військової допомоги від США

Удень 26 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США виділили Україні черговий пакет оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США. Також були запроваджені санкції проти Росії.

Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки,

– зазначив український лідер.

Зеленський зауважив, що до пакета допомоги увійдуть найважливіші засоби для захисту українців. Зокрема, буде передано батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, БпЛА, ракети великої дальності та класу "повітря – земля". Також Україна отримає кошти для зміцнення власної оборонно-промислової бази.

"Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України", – заявив Зеленський.

Також президент подякував США та американському народу за надану підтримку, яка наближає перемогу над російською агресією.